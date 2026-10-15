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建議報告出爐 挪威主權基金或可恢復投資核武製造商
根據挪威政府下令組成的委員會今天提報的建議，資產額高達2兆2000億餘美元的挪威主權財富基金、也是全球最大主權基金，可能再度可以投資製造核子武器的公司。
法新社報導，挪威主權財富基金目前在全球投資7000多家企業，是世界最大單一投資者；但其無法投資14家公司，包括空中巴士（Airbus）、英國航太系統公司（BAE Systems）、波音（Boeing）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）和賽峰（Safran）等大企業，因為這些公司涉入研發或製造核武或相關零件。
由於挪威主權基金目前投資的企業集團當中，有遭指控在以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）於加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭中扮演角色，導致挪威主權基金受到批評，挪威政府於是下令對基金的道德指引進行檢討，為此成立的專責委員會今天公布相關建議報告。
根據報告，委員會建議挪威主權財富基金可投資核子企業，但只限總部設在「禁止核子擴散條約」（Nuclear Non-Proliferation Treaty，NPT）定義的核武國家、且與挪威結盟的公司。
委員會主席、挪威中央銀行前總裁耶德倫（Svein Gjedrem）表示，這代表有幾家英國、法國和美國的武器製造商將可再度進入挪威主權基金的投資組合。
報告中的建議事項還須經過廣泛諮詢，之後由挪威政府做出結論，預計明年春天提交國會表決。
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