烏克蘭中部遭俄軍大規模無人機空襲 釀3死6傷

烏克蘭為國家生存奮戰近5年，如今正處於極度脆弱的時刻。俄羅斯準備在即將到來的冬季將烏克蘭逼至崩潰邊緣，美國總統川普與烏克蘭領導層再度發生爭執，也讓基輔面臨來自華府的壓力。川普政府對待烏克蘭的方式，已在這個接連遭受打擊的國家引發憤怒。

2026-10-15 10:53