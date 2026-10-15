烏克蘭中部遭俄軍大規模無人機空襲 釀3死6傷
烏克蘭地方當局今天表示，國內中部基羅夫格勒州（Kirovohrad）於夜間被俄羅斯大規模無人機襲擊，造成3人喪命、6人受傷。
路透社報導，基羅夫格勒州在俄烏戰爭期間相對較少成為空襲目標，但州長萊科維奇（Andriy Raykovych）於通訊軟體Telegram發文寫道，有超過360架無人機來襲，總計26處地點遭擊中。
萊科維奇還提及：「敵人蓄意攻擊重要基礎設施、運輸企業、物流設施與民宅。」
烏克蘭空軍指稱，俄羅斯在夜間出動580架無人機襲擊烏國，其中536架已經被擊落。
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