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烏克蘭控美國未預警和星鏈受限 馬斯克：澤倫斯基該下台了

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）質疑美方對烏國的支持和星鏈（Starlink）衛星網路使用受限後，科技億萬富豪馬斯克發文呼籲澤倫斯基「該下台了」。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）質疑美方對烏國的支持和星鏈（Starlink）衛星網路使用受限後，科技億萬富豪馬斯克發文呼籲澤倫斯基「該下台了」。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）質疑美方對烏國的支持和星鏈Starlink）衛星網路使用受限後，科技億萬富豪馬斯克發文呼籲澤倫斯基「該下台了」。

法新社報導，烏克蘭近日指控美方未能預警俄羅斯即將對首都基輔（Kyiv）發動的飛彈攻擊，並指太空探索科技公司（SpaceX）旗下星鏈衛星網路系統的變更妨礙烏軍作戰，形同協助俄羅斯。

馬斯克（Elon Musk）在社群媒體X發文說：「因此，屠殺仍在持續中。澤倫斯基該下台了。」

澤倫斯基呼籲馬斯克恢復星鏈服務；烏方指稱，這項服務目前已遭到降速。

馬斯克則回應，任何服務受阻的責任皆在美國政府，而非他主導的SpaceX。

他點出，烏克蘭目前倚賴於戰場通訊的星盾（Starshield）系統，與同樣由烏克蘭部署、但限制用於攻擊行動的星鏈民用衛星系統是兩套不同系統。

馬斯克說，「星盾系統屬於美國政府，並由美國政府掌控。所有關於網速或使用上的限制，皆由美軍及美國總統」川普（Donald Trump）決定。

被問及在川普宣布與俄羅斯達成柴油供應協議後是否有「遭到背叛」的感覺，澤倫斯基表示確實如此。

烏克蘭一名高層官員同樣證實，美國近日曾揚言停止提供烏克蘭用以攔截俄方攻擊的飛彈發射情報。川普已否認這項說法。

川普正面臨11月期中選舉的壓力，他將美國加油站供應短缺和油價飆升歸咎於烏克蘭對俄方煉油設施的攻擊。不過，多數專家認為，美國與以色列自2月下旬起對伊朗發動攻擊，導致德黑蘭當局封鎖全球重要的石油與天然氣運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），才是燃料供應吃緊、油價上漲的主因。

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