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上課到一半屋頂突崩塌！巴基斯坦學校「兩層樓被壓垮」 至少28死1人是教師

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
巴基斯坦西北部城市白沙瓦一所私立學校15日發生屋頂坍塌事故，搜救人員從廢墟救出受傷孩童送醫。美聯社
巴基斯坦西北部城市白沙瓦一所私立學校15日發生屋頂坍塌事故，搜救人員從廢墟救出受傷孩童送醫。美聯社

路透報導，巴基斯坦當局15日表示，西北部城市白沙瓦（Peshawar）一所私立學校「阿爾海爾教育中心」（Al-Khair Education Center）屋頂在上課期間突然坍塌，造成至少28人死亡，其中一人是教師。死者大多是13歲以下學生。當局表示，傷亡數可能還會增加。

電視播出畫面顯示，救護車火速趕往阿爾海爾教育中心，搜救隊員從廢墟中救出渾身是血的學生。地區緊急狀態官員卡恩表示，「我們已救出至少45名孩童」，並補充說據報還有更多孩童被埋在廢墟下。政府官員法伊茲說，搜救隊正努力營救受困者，並將傷者送醫。

白沙瓦雷丁夫人醫院發言人阿西姆說，已收治20名傷者。

一名搜救官員說，較高樓層的屋頂坍塌，導致兩層樓被壓垮，天花板砸落在學生身上。當局表示已下令展開調查，查明事故原因。

白沙瓦警察局長賽伊德表示，死亡人數可能進一步攀升，事發時三間教室內共有110名學生，目前僅47人獲救。他說：「這棟建築的結構很脆弱，屋頂上又進行額外工程增加屋頂重量，導致建築物倒塌。」

校方尚未對此事發表評論。

巴基斯坦 學校 緊急狀態

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