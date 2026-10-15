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當首相還得忙家務！高市早苗：可能每天比男性首相多花3、4小時

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本首相高市早苗。路透
日本首相高市早苗。路透

日本首相高市早苗周三（14日）表示，每一天除了原本就排滿的行程之外，她可能比之前男性首相「多花3或4個小時」處理家務。

去年被選為首相的高市早苗，是日本首位女性首相。她在國會中說，早上起床後，洗澡、準備早餐、洗碗，更不用說還需要化妝，她覺得，「做這些事，讓我感到比男性首相多花了3或4個小時。」

日本的性別角色分工根深蒂固，女性在政壇長期處於代表性不足的狀態。在2月最近一次眾議院選舉中，465個席次僅有68名女性當選。

日本首相按照慣例，必須花費大量時間出席國會，每天花5至7個小時接受在野黨議員質詢，或只是坐在國會議場內，均是相當普遍的情況。日本維新會的眾議員藤田文武援引一項研究指出，以2022年為例，日本首相出席國會會議共72天，相較之下，英國首相為50天，德國總理則為13天。

藤田認同在國會討論立法的重要性，但也強調：「我們的領導人長時間被困在國會裡，這樣的情況並不符合國際標準。」

周三有議員詢問高市時間管理議題，起因正是她必須出席國會馬拉松式的會議。高市回答要做家事，讓她感到比較忙。

高市7月時曾在社群平台X發文，提到自己「直到天亮都還在埋頭研讀從工作場所帶回家的文件，以及與國會質詢相關的資料」。她周三答詢表示，自己樂於在午夜看這些成堆的文件，但這樣會很難擠出時間，靜下心來，用清晰的頭腦思考日本未來發展方向，或是她對國家的宏大願景。

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