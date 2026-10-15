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俄突逮捕日記者！疑蒐集國防資訊遭控間諜罪 高市早苗強硬回應：保護國民

中央社／ 東京15日綜合外電報導
俄羅斯14日指控日本一名北海道新聞社的記者，在庫頁島從事間諜活動並將其羈押。日本首相高市早苗今天被問及日本政府是否從事間諜活動時做出回應。神秘人物示意圖。圖／AI生成
俄羅斯14日指控日本一名北海道新聞社的記者，在庫頁島從事間諜活動並將其羈押。日本首相高市早苗今天被問及日本政府是否從事間諜活動時做出回應。神秘人物示意圖。圖／AI生成

俄羅斯14日指控日本一名北海道新聞社的記者，在庫頁島從事間諜活動並將其羈押。日本首相高市早苗今天被問及日本政府是否從事間諜活動時表示：「並沒有這樣的事。」

日本共同社、法新社報導，高市早苗表示：「各國國內法不同，我們尚不清楚對方所稱指控的詳情，但日本將堅定向俄羅斯傳達自己的立場。目前保護日本國民極為重要，我們將把心力集中在這件事上。」

俄羅斯外交部指出，遭羈押的記者是北海道新聞社的今井裕紀。該部發言人表示，他被控「在俄羅斯境內從事間諜活動」。

對此，日本政府召見俄羅斯大使提出抗議，並透過外務省要求俄方「公平、公正地對待」遭逮捕的日本公民。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）稍早表示，一名日本公民在遠東的庫頁島遭到逮捕，並稱這名日本公民曾為日本情報機構工作，蒐集俄羅斯國防相關資訊。

北海道新聞社發布聲明表示，已知悉俄方公布的消息，但「仍在確認詳細情況」。公司同時指出：「確保這名記者的安全是我們的首要任務，我們正採取相應措施。」

日本內閣官房長官木原稔在記者會上表示，目前尚未能與遭拘留的記者取得聯繫。他強調：「我們將全力以赴，盡快實現領事探視，確認其健康狀況。」木原也表示，日方將採取必要措施，包括進一步向俄羅斯方面提出交涉。

自民黨政務調查會長小林鷹之針對俄羅斯拘留記者一事表示：「這絕對無法接受，我們將提出強烈抗議。」他呼籲日本外務省堅持不懈地要求俄方盡早釋放遭拘留的記者。

此外，小林鷹之也批評中國黑龍江省代表團訪問南千島群島（Southern Kurils）中的擇捉島，表示：「這是我國固有領土，絕對無法接受。」他並指出：「希望與政府合作，推動保護日本公民及維護領土完整。」

日本向來在南千島群島議題上與俄羅斯有主權爭議，日本稱其為北方領土或北方四島。北方四島包括齒舞群島、色丹島、國後島及擇捉島，日本主張四島為日本固有領土，但二戰結束後由蘇聯占領，目前仍由俄羅斯實際控制。

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