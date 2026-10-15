俄突逮捕日記者！疑蒐集國防資訊遭控間諜罪 高市早苗強硬回應：保護國民

俄羅斯14日指控日本一名北海道新聞社的記者，在庫頁島從事間諜活動並將其羈押。日本首相高市早苗今天被問及日本政府是否從事間諜活動時表示：「並沒有這樣的事。」

日本共同社、法新社報導，高市早苗表示：「各國國內法不同，我們尚不清楚對方所稱指控的詳情，但日本將堅定向俄羅斯傳達自己的立場。目前保護日本國民極為重要，我們將把心力集中在這件事上。」

俄羅斯外交部指出，遭羈押的記者是北海道新聞社的今井裕紀。該部發言人表示，他被控「在俄羅斯境內從事間諜活動」。

對此，日本政府召見俄羅斯大使提出抗議，並透過外務省要求俄方「公平、公正地對待」遭逮捕的日本公民。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）稍早表示，一名日本公民在遠東的庫頁島遭到逮捕，並稱這名日本公民曾為日本情報機構工作，蒐集俄羅斯國防相關資訊。

北海道新聞社發布聲明表示，已知悉俄方公布的消息，但「仍在確認詳細情況」。公司同時指出：「確保這名記者的安全是我們的首要任務，我們正採取相應措施。」

日本內閣官房長官木原稔在記者會上表示，目前尚未能與遭拘留的記者取得聯繫。他強調：「我們將全力以赴，盡快實現領事探視，確認其健康狀況。」木原也表示，日方將採取必要措施，包括進一步向俄羅斯方面提出交涉。

自民黨政務調查會長小林鷹之針對俄羅斯拘留記者一事表示：「這絕對無法接受，我們將提出強烈抗議。」他呼籲日本外務省堅持不懈地要求俄方盡早釋放遭拘留的記者。

此外，小林鷹之也批評中國黑龍江省代表團訪問南千島群島（Southern Kurils）中的擇捉島，表示：「這是我國固有領土，絕對無法接受。」他並指出：「希望與政府合作，推動保護日本公民及維護領土完整。」

日本向來在南千島群島議題上與俄羅斯有主權爭議，日本稱其為北方領土或北方四島。北方四島包括齒舞群島、色丹島、國後島及擇捉島，日本主張四島為日本固有領土，但二戰結束後由蘇聯占領，目前仍由俄羅斯實際控制。