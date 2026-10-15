高市內閣首度中途換人！簗和生請辭 日本新農相武部新今上任

日本首相高市早苗今天任命自民黨籍眾議員武部新，接替請辭的農林水產大臣簗和生。武部新預計今天下午於皇居舉行認證儀式後，正式就任。

日本共同社、日本放送協會（NHK）、「日本經濟新聞」、「讀賣新聞」等日媒報導，前任農林水產大臣簗和生先前因表示自己「大幅刪減未支持他的地方政府預算」，引起軒然大波。他於14日提交辭呈，並獲高市早苗接受。

高市早苗今天上午在首相官邸與武部新會面，並告知將任命他接替簗和生，出任農林水產大臣。會後，武部新向媒體表示：「農林水產行政正面臨非常重要的時刻，我會確實履行這項重大責任。我過去也曾擔任自民黨農林部會長及農林水產副大臣，希望能全力發揮至今累積的經驗。」

武部新接著表示：「高市首相告訴我，『你當過部會長，也當過副大臣，應該對所有事情都瞭若指掌，所以要好好加油。』她也希望我確實推動自己在問卷中寫下的事項，我想她應該是看過問卷後才選擇我的。」

武部新指出，高市要求他推動結合食品與科技的「食品科技」（Food Tech），並落實農業結構轉型，充分活用包括中山間地區在內的農田。

高市早苗則向媒體表示，任命武部新的理由是他「熟悉農林水產行政，是能立即上手的即戰力，包括國會應對在內都能發揮作用」。

至於引發風波的簗和生，武部新表示：「我們是同期首度當選的議員，也一直都很努力投入農政工作，因此我感到非常遺憾。不過，聲稱要刪減預算這種發言，無論如何都不應該出現，希望他能確實履行說明責任。」

武部新是首次入閣，當選北海道第12選區眾議員，至今已當選6次。他的父親是曾任自民黨幹事長及農林水產大臣等職務的武部勤。武部新出身自民黨舊二階派，與自民黨政務調查會長小林鷹之關係密切。他曾擔任農林水產副大臣及自民黨水產綜合調查會長，熟悉農林水產相關行政事務。

這是高市內閣去年10月成立以來，首次因閣員爭議而更換大臣。而簗和生此次請辭，距離9月中旬高市內閣改組還不到一個月。日本政府與執政黨希望儘早平息混亂局面，將對國會審議的影響降至最低。

日本本屆國會最大的焦點，就是食品消費稅減稅及支援金相關法案。政府與執政黨原本希望最快於20日在眾議院展開審議，但受到簗和生請辭影響，相關議程安排逐漸變得不明朗。

食品消費稅減稅相關法案的審議，農民可能受到的影響也是討論焦點之一。日本政府接下來將由新任農相武部新上陣，應對國會質詢與攻防。