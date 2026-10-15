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哥倫比亞與以色列關係回溫 耶路撒冷新設大使館

中央社／ 耶路撒冷14日綜合外電報導

哥倫比亞新任總統艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）推翻前任政府與以色列斷交的政策，今天在耶路撒冷（Jerusalem）設立大使館，成為第10個採取此舉的政府。

路透社報導，多數國家仍將駐以色列大使館設於特拉維夫（Tel Aviv）。以色列視耶路撒冷為首都，巴勒斯坦人則希望以東耶路撒冷作為未來獨立國家的首都。耶路撒冷的地位仍是以巴衝突中最具爭議的議題之一。

哥倫比亞前總統裴卓（Gustavo Petro）2024年與以色列斷絕外交關係，理由是以色列在加薩（Gaza）的軍事行動。裴卓曾多次嚴厲批評以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），並停止向以色列出口煤炭。

裴卓關閉哥倫比亞駐特拉維夫大使館，並召回駐以色列大使。以色列當時批評此舉帶有反猶太主義色彩，形同獎勵哈瑪斯（Hamas）武裝分子。

右翼人士艾思普雷雅於8月就任總統，昨天將裴卓政府終止的哥倫比亞與以色列自由貿易協定恢復生效。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）指出：「在耶路撒冷設立大使館，不僅是承認耶路撒冷是以色列首都這項明確的政治事實，也是承認一項任何誠實的人都無法否認的歷史事實。」

哥倫比亞外交部長布拉（Omar Bula）在大使館開幕典禮上表示：「今天，我們正採取具體行動，恢復兩國外交關係。這段關係本來就不應該中斷。以色列是我們的戰略夥伴，過去如此，從現在起，雙方的夥伴關係將更加緊密。」

自美國2018年將大使館遷至耶路撒冷以來有多個政府跟進，包括瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拉圭及索馬利蘭。

巴勒斯坦副總統謝赫（Hussein Al Sheikh）譴責哥倫比亞在耶路撒冷設立大使館，他聲明表示：「我們認為，此舉無視國際法及國際公認的合法性決議，並違反這座聖城特殊的法律及歷史地位。」

以色列 耶路撒冷 哥倫比亞 大使館

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