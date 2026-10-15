美控中國駭客滲透 斐濟找紐西蘭情報機構助改革

美國日前針對疑似與中國相關的駭客入侵與賄賂行為發出警告，斐濟政府今天宣布，將和紐西蘭情報機構合作，全面改革國家情報體系，以強化情資共享並提升對安全威脅的評估能量。

綜合法新與路透社報導，斐濟內閣今天在聲明中指出，將與紐西蘭安全情報局（NZSIS）展開為期6個月的合作，由紐西蘭政府出資，評估斐濟現行情報架構並提出具實證依據的改革方案，但並未點出面臨何種具體威脅。

美國駐斐濟大使館本週稍早表示，今年7月至8月間，與中國有關的駭客入侵斐濟首都蘇瓦（Suva）一個區域性組織網路，並在其中潛伏數天，先前也指控一名常駐斐濟的中國國家機構員工代表北京當局行賄。

中國駐斐濟大使館否認相關指控，昨天在聲明中指出，北京當局「堅決反對並依法打擊各類駭客行為」，指責美國在毫無證據的情況下胡亂指控；中國外交部也稱不知情，並「反對利用網路安全問題抹黑中國」。

澳洲國立大學（Australian National University）太平洋事務專家史密斯（Graeme Smith）指出，斐濟早該檢討情報體系。他說：「大選即將到來，跨國犯罪和它對斐濟造成的連鎖效應將是一大議題。」

2022年當選的總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）上台後，已終止中國警察在斐濟警隊的派駐計畫，改與澳洲執法單位加強合作；斐濟前任領袖執政長達16年，期間不僅允許中國警方借調到斐濟警隊，也接受來自北京當局的各項基礎建設貸款。

由美國、澳洲、印度和日本組成的「四方安全對話」（Quad）今年5月承諾共同出資，在斐濟興建一座「示範港口」，以降低中國在這個地區的影響力。