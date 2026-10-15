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千人無家可歸…巴拿馬7.7強震後逾400起餘震 官方通報首名罹難者
巴拿馬官員表示，一名68歲婦女今天因上週規模7.7強震受傷不治，成為這起天災首名罹難者。
法新社報導，巴拿馬自9日發生7.7強震以來，據報發生超過400起餘震。
這起強震造成數千人無家可歸，約30人受傷，多棟建築物、橋梁及道路嚴重受損，巴拿馬中部地區部分交通路線受阻。
根據巴拿馬社會安全官員聲明，罹難者名叫巴利亞（Elena Barria），她當時「在地震中受重傷」。
當地媒體報導，巴利亞是重災區山多斯省（LosSantos）馬卡拉卡斯（Macaracas）的居民。
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