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千人無家可歸…巴拿馬7.7強震後逾400起餘震 官方通報首名罹難者

中央社／ 巴拿馬市14日綜合外電報導
巴拿馬證實，68歲的巴利亞因在10月9日發生的7.7級地震中受傷而不幸身亡，她也成為此次災難中首位被證實的遇難者。 歐新社
巴拿馬證實，68歲的巴利亞因在10月9日發生的7.7級地震中受傷而不幸身亡，她也成為此次災難中首位被證實的遇難者。 歐新社

巴拿馬官員表示，一名68歲婦女今天因上週規模7.7強震受傷不治，成為這起天災首名罹難者。

法新社報導，巴拿馬自9日發生7.7強震以來，據報發生超過400起餘震

這起強震造成數千人無家可歸，約30人受傷，多棟建築物、橋梁及道路嚴重受損，巴拿馬中部地區部分交通路線受阻。

根據巴拿馬社會安全官員聲明，罹難者名叫巴利亞（Elena Barria），她當時「在地震中受重傷」。

當地媒體報導，巴利亞是重災區山多斯省（LosSantos）馬卡拉卡斯（Macaracas）的居民。

餘震 巴拿馬 強震

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