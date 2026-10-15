巴西國會通過縮短工時法案 魯拉盼為連任選戰添助力

巴西參議院今天通過縮短每週工時法案。這是總統魯拉（LuizInacio Lula da Silva）寄望在10月25日總統選舉第2輪投票前，縮小與右翼對手佛拉維歐．波索納洛（FlavioBolsonaro）差距的政策之一。

法新社報導，這項法案已由政府推動數月，規定勞工每週可享有兩天帶薪休假，取代目前的1天，並將每週最高工時從44小時縮短至40小時。工時縮減措施將在未來14個月內分階段實施。

在此之前，這項法案已獲得眾議院批准。這項憲法修正案在參議院以75票贊成、僅1票反對下通過。

法案主要鎖定巴西勞工階級，而這個群體歷來是魯拉的重要選民基礎。目前有數百萬巴西勞工每週工作6天，這種工作制度被稱為「6×1」。

負責監督法案推動工作的參議員阿濟茲（OmarAziz）說：「我確信，這是自1988年憲法制定以來，巴西勞工所獲得的最大一項權益。」

投票結束後，一群參議員高聲呼喊口號，表達對魯拉的支持。

支持左翼總統魯拉爭取連任的群眾近期舉行大規模示威活動，將通過這項法案列為訴求之一。魯拉的競爭對手是極右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的兒子佛拉維歐．波索納洛。

參議員佛拉維歐．波索納洛曾批評這項提案「帶有投機色彩」，但最終仍投下贊成票。

他昨天表示：「我正在巴西各地走訪。大多數巴西勞工都希望終結每週工作6天的制度，因此我將投票支持廢除這項制度。」

魯拉則抓住對手立場轉變的機會批評對方，他在法案通過前不久，在社群媒體發布的影片中表示：「重要的是要記住，我們的對手昨天才決定投票支持這項法案。他們是出於選舉投機的考量才投下贊成票。」

在10月4日舉行的第1輪投票中，魯拉以45%得票率落後於獲得47%選票的佛拉維歐．波索納洛。

民調機構Quaest公布第2輪投票首份民調顯示，佛拉維歐．波索納洛的支持率為46%，魯拉為44%。考量正負2個百分點的抽樣誤差，兩人目前統計上呈現平手。