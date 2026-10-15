釀逾百平民喪生！停手三天後 澤倫斯基不忍了：將恢復攻擊俄煉油廠

金融時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，將恢復攻擊俄羅斯煉油廠。

他稍早指控美國在俄軍猛烈攻擊烏克蘭之際，停止提供飛彈預警情報，星鏈衛星網路也遭限速，妨礙烏軍作戰。

澤倫斯基受訪時說，烏方已應美國要求，暫停攻擊能源設施三天，但俄軍仍持續轟炸烏克蘭能源設施，過去一周造成逾100名平民喪生。他說：「攻擊煉油廠的禁令已經解除。我們不再配合。」

澤倫斯基說，美方曾警告烏克蘭，不停手就切斷情報，事後卻稱是技術故障。他認為星鏈服務受阻是刻意為之。

川普否認中斷情報分享。馬斯克則表示，軍用星盾系統（Starshield）由美國政府控制，限速與使用限制最終由川普決定。

澤倫斯基批評川普欣賞普亭，也質疑美俄做生意可能替俄方作戰提供更多資金。他表示，若要烏方在俄軍持續攻擊下停手，最低條件是提供更多美製愛國者攔截飛彈。