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北韓潛射巡弋飛彈！專家分析：垂直與傾斜發射各有戰術用途

中央社／ 首爾15日綜合外電報導
北韓稱試射兩種潛射戰略巡弋飛彈，射向東海（日本海）。(路透)
北韓稱試射兩種潛射戰略巡弋飛彈，射向東海（日本海）。(路透)

北韓官媒今天報導，北韓日前從潛艦試射兩款巡弋飛彈。南韓專家分析官媒公布的照片指出，飛彈分別以垂直及約45度角發射，兩種方式各有戰術用途，前者可能延長射程，後者則有助降低飛行高度，增加飛彈防禦系統偵測及攔截的難度。

北韓中央通信社（KCNA）指出，這些飛彈於昨天發射進入東海（日本稱日本海），並未「對週邊國家的安全造成任何不良影響」。

9月21日兩韓非軍事區（DMZ）首爾控制區發生地雷爆炸，導致3名南韓士兵受傷。自此之後，兩韓關係更加緊繃，且雙方均進行了升級版飛彈技術的測試。

北韓中央通信社表示，這次最新試射「意在檢驗目前水下作戰系統的戰備狀態」，同時作為海軍訓練演習。

北韓中央通信社並指出，此次發射展現了「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）嚇阻力的高度可靠性、信賴性和能力」。

近年來，北韓已多次自潛艦試射飛彈，但海基發射能力整體情況尚不得而知。

巡弋飛彈通常以噴射引擎推進，飛行高度低於更先進的彈道飛彈，因此較難被偵測及攔截。

若證實具備潛射彈道飛彈能力，北韓的軍事打擊能力將大幅提升，不僅能將打擊範圍延伸至朝鮮半島以外，還可在遭受攻擊後保有反擊能力，形成所謂的「二次打擊」能力。

● 官媒發布照片揭露 水面垂直與傾斜出水畫面

北韓中央通信社發布的照片顯示，一枚飛彈垂直衝出海面，尾隨濃煙；另一張則疑似顯示有飛彈以約45度角出水。其他圖片還出現飛彈平行飛越海面，以及潛艦在水面航行的畫面。

南韓智庫韓國統一研究院（Korea Institute forNational Unification）資深研究員洪珉（Hong Min，音譯）接受法新社訪問指出，北韓具備兩種角度的潛射能力具戰術意義。

他說：「垂直發射可讓飛彈陡升再下墜至目標，潛在地增加射程。而傾斜發射則能讓飛彈從一開始就在較低高度飛行，更難被飛彈防禦系統偵測與攔截。」

本月兩韓接連進行飛彈試射，雙方也都測試了極音速武器。南韓上週首次試射自主研發的極音速滑翔載具，北韓則於數天前表示，已發射搭載人工智慧（AI）輔助系統的中程極音速飛彈。

此外，北韓10月以來已多次試射彈道飛彈，最近一次是在12日。

北韓 巡弋飛彈 飛彈

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