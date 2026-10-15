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高喊總理下台！阿爾巴尼亞學生示威失控 政府大樓銀行遭縱突

中央社／ 地拉那14日綜合外電報導
在阿爾巴尼亞地拉那，抗議者在教育部附近的衝突中點燃了一處路障。他們參與了由「火烈鳥」（Flamingo）抗議運動組織的一場示威活動，要求總理拉瑪辭職。 美聯社
在阿爾巴尼亞地拉那，抗議者在教育部附近的衝突中點燃了一處路障。他們參與了由「火烈鳥」（Flamingo）抗議運動組織的一場示威活動，要求總理拉瑪辭職。 美聯社

阿爾巴尼亞首都今天爆發大規模學生示威，以抗議教育費用上漲和政府貪腐，示威者縱火焚燒政府大樓和銀行並向警方丟擲石塊，抗議連續第2晚演變成暴力衝突。

綜合路透與法新社報導，數萬名學生走上首都地拉那（Tirana）街頭，要求改善大學環境並高呼總理拉瑪（Edi Rama）下台。警方出動水砲與催淚瓦斯驅離。

示威者在教育部大樓縱火，砸破司法部大樓窗戶並縱火燒毀其中一層樓；財政部同樣遭到攻擊，部分示威者一度闖入。

教育部附近一家萊夫艾森銀行（Raiffeisen Bank）也起火；示威者還丟擲石塊和汽油彈、點燃垃圾桶，用路邊圍欄架設路障。

警方今天深夜表示，共有14名警員受傷、35人被捕；昨天則有6名警員受傷、16人被捕。

這是拉瑪去年5月贏得第4個任期以來，民眾爆發最激烈的一次抗議。外界對高層官員涉貪日益不滿，但也不認為在野黨人士是更好的選擇。

一名叫羅拉（Lora）的學生一邊朝警方丟石塊一邊說：「這是一場革命，我們受夠了和平抗議。在拉瑪辭職之前，我們絕不罷休。」

學生組織表示，抗議訴求包括改善大學環境、降低高等教育費用、增加經濟支援和畢業後的就業前景。當地媒體報導，抗議已蔓延至艾巴森（Elbasan）和斯科德（Shkoder）的大學。

過去4個多月來，阿爾巴尼亞反政府示威頻傳，起因是美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）支持在阿爾巴尼亞南部海岸打造豪華度假村的開發案。

內政部長狄莫（Ervin Demo）對學生的訴求表示理解，但批評暴力事件是「外部居心不良黑手」所挑起；副總理科丘（Albana Kociu）也在社群媒體臉書（Facebook）發文指出，抗議是正當權利，但不能成為暴力的藉口。

阿國正爭取加入歐洲聯盟（European Union），歐盟對於這場抗議的「暴力升級」表達關切，同時呼籲針對警方涉嫌過度使用武力的指控展開迅速調查，敦促「各方緩和緊張局勢」。

在阿爾巴尼亞地拉那發生的衝突中，抗議者試圖衝破教育部的大門；牆上顯示著阿爾巴尼亞語單字「辭職」。 美聯社
在阿爾巴尼亞地拉那發生的衝突中，抗議者試圖衝破教育部的大門；牆上顯示著阿爾巴尼亞語單字「辭職」。 美聯社

失控 學生 財政部

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