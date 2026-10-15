美烏關係生變澤倫斯基訪英 英相喊話：做烏克蘭後盾

烏克蘭總統澤倫斯基與美國的關係急轉直下後，他今天在倫敦獲得強有力的支持，會晤了英國首相柏能與國王查爾斯三世。柏能強調英國將做烏克蘭的後盾，這一點絕不會改變。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）獲得紅地毯等級的禮遇。在他抵達英國之前，烏克蘭才剛經歷一晚猛烈的俄羅斯攻擊；數小時前，烏克蘭也指控馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）限制星鏈（Starlink）服務，癱瘓烏克蘭的無人機。

這場外交活動還包括與查爾斯三世（King CharlesIII）進行25分鐘的會談，以及在唐寧街舉行的儀隊儀式，這讓人想起澤倫斯基2025年2月訪問倫敦的景況，當時他是在與美國總統川普和副總統范斯（JDVance）發生衝突不久後抵達英國。

今天在唐寧街會談一開始，澤倫斯基表示，他希望討論關於星鏈與情報分享面臨的困難，並強調烏克蘭仍仰賴與美國的合作關係。

在華府與莫斯科達成協議，解除對俄羅斯柴油出口制裁的數天後，川普於週末表示，澤倫斯基應該被換掉，不再擔任烏克蘭領導人。英國則表示不支持美俄柴油協議，並呼籲盟國繼續對莫斯科施加經濟壓力。

澤倫斯基接受節目主持人皮爾斯摩根（PiersMorgan）訪問時坦言，川普選擇站在俄羅斯那邊而非烏克蘭，令人感到相當痛心。

英國首相柏能（Andy Burnham）說，過去幾天對烏克蘭而言「非常黑暗且艱難」，但英國仍是烏克蘭堅定的盟友。他說：「我們是你的後盾，這一點絕不會改變。」

他稍早宣布計畫交付價值4500萬英鎊的地對空飛彈，用來打擊俄羅斯的噴射動力無人機，其中1000萬英鎊的包裹方案將加速處理，以滿足烏克蘭的緊急需求。

柏能已要求官員研擬進一步的制裁、軍事援助與財政支持，他的外交與財政部長也一直遊說盟友跟隨英國腳步，禁止為支援俄羅斯液化天然氣出口提供海運服務。

法新社報導，SpaceX執行長馬斯克今天表示，烏克蘭在使用星盾（Starshield）衛星通訊系統上所通報的任何中斷，責任應由美國政府承擔，而非他的公司。

馬斯克說：「星盾系統是由美國政府擁有並控制。任何關於速度或使用上的限制，都是由美國軍方與最終由美國總統決定。」

馬斯克將烏克蘭戰場通訊所仰賴的星盾系統，以及烏克蘭同樣有部署、但不得用於進攻行動的星鏈民用衛星系統進行區分。這兩個系統都是由馬斯克的SpaceX設計。

馬斯克是在回應烏克蘭前國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在社群平台X上的貼文。費多羅夫表示，「在時速高達160公里的情況下，星鏈連線正在恢復」，但「完全移除星盾的速度限制，現在對烏克蘭防衛而言至關重要」。