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青年運動疑用中國技術造武器 葉門政府已與北京交涉

中央社／ 利雅德14日綜合外電報導

隨著葉門內戰持續升溫，葉門外交部長祖巴今天表示，當局已就青年運動（Houthis）涉嫌利用中國製技術製造武器一事，與北京當局進行溝通。

法新社報導，祖巴（Afrah al-Zouba）指出：「中國是合作夥伴，我們已和他們討論軍民兩用產品被利用的問題…他們非常希望取得各類相關情資，以展開調查，他們對葉門政府的支持相當明確。」

祖巴透過線上記者會向媒體說明葉門戰事情況，這場戰爭也把葉門政府的主要靠山沙烏地阿拉伯捲入其中。

調查組織「衝突軍備研究所」（Conflict ArmamentResearch）日前發表報告指出，青年運動正試圖生產先進的中程彈道飛彈，且「正將供應鏈擴展到與伊朗相關的供應網絡之外，有幾件特製的飛彈零組件被發現時，一旁的貨運單據上列有一家中國供應商」。

法新社無法獨立查證這份報告所提出的各項指控。

7月停火協議破局後，葉門戰火再起，青年運動以無人機、彈道飛彈和巡弋飛彈，攻擊葉門政府軍及鄰國沙烏地阿拉伯的民用基礎設施，造成死傷。

青年運動宣稱昨晚襲擊了沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）的設施，並宣稱對沙國首都利雅德（Riyadh）機場發動多起攻擊，10月7日以來已造成至少18人死亡。

青年運動的攻擊目標也包括紅海（Red Sea）上的油輪。在美伊戰爭導致荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）關閉後，紅海成為沙國原油出口的替代航線。中國長期以來是沙國原油的最大買家之一。

沙烏地阿拉伯領導的聯軍2015年以來，在軍事上支持葉門政府對抗青年運動；這場內戰已在這個貧窮國家釀成嚴重的人道危機。

葉門 北京 武器

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