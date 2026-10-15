烏控美未預警又限星鏈 澤倫斯基：無異於協助俄國

烏克蘭今天指控美國未能預警俄羅斯即將對首都基輔（Kyiv）發動的飛彈攻擊，並指星鏈（Starlink）衛星網路系統的變更妨礙烏軍作戰，形同協助俄羅斯。

法新社和路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）恢復星鏈服務；烏方指稱，這項服務目前已遭到降速。

澤倫斯基在接受英國記者皮爾斯摩根（PiersMorgan）訪問時表示：「我希望這是一個錯誤或重大技術問題。我不清楚，但我們正請求他們恢復運作、重新開啟系統。」

烏克蘭前國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）隨後表示，星鏈已逐步恢復在無人機時速160公里以內的連線服務，攻擊型與攔截型無人機應能重新執行任務。

烏克蘭國防部也向媒體表示，太空探索科技公司（SpaceX）「繼續維持時速161公里的上限。全天實際限制雖然明顯更低，但截至目前為止，我們發現速度在每小時160公里以內時，連線品質已有改善」。

烏軍表示，SpaceX在未事先警告的情況下，突然限制軍事級終端設備在高速移動時的運作。烏克蘭在多數無人機上安裝SpaceX接收器作為導航系統一環，這些終端分布於烏克蘭各地，包括俄軍占領區。

烏克蘭總統顧問貝斯克雷斯諾夫（SerhiyBeskrestnov）在Telegram指出：「國防部隊未獲事先通報此項限制，導致多次任務中斷。」他表示，這項管制措施已波及專供軍事與情報用途的「星盾」（Starshield）服務。

根據國防部與軍方消息人士透露，SpaceX將速度上限設為每小時160公里，但有部分部隊反映導引系統在時速甚至不到80公里時就失去連線。這項限制大幅削弱烏軍對俄占區與俄境目標的打擊能力，並嚴重妨礙自家無人機攔截俄軍「見證者」（Shahed）無人機的防禦作戰。

● 馬斯克：責任在美政府 並非SpaceX

馬斯克則回應，任何服務受阻的責任皆在美國政府，而非他主導的SpaceX。

他點出，烏克蘭目前倚賴於戰場通訊的星盾系統，與同樣由烏克蘭部署、但限制用於攻擊行動的星鏈民用衛星系統是兩套不同的系統。

馬斯克說，「星盾系統屬於美國政府，並由美國政府掌控。所有關於網速或使用上的限制，皆由美軍及美國總統」川普（Donald Trump）決定。

● 坦言遭川普背叛 烏批美中斷飛彈預警

被問及在川普宣布與俄羅斯達成柴油供應協議後是否有「遭到背叛」的感覺，澤倫斯基表示確實如此。

「當川普總統選擇站在另一邊，而不是我們這邊時，真令人非常痛心。」他說：「我認為他的幕僚顧問走錯方向。我不知道是誰把他推向錯的立場，這不是歷史正確的一方。」

澤倫斯基認為，盟友未提前預警昨天深夜和今天清晨的一連串猛烈攻擊，「完全不合理」，並指控俄羅斯公然無視由川普單方面宣布的所謂「能源停火」。

烏克蘭一名高層官員同樣證實，美國近日曾威脅要停止提供烏克蘭用以攔截俄方攻擊的飛彈發射情報。川普已否認這項說法。

烏克蘭國防官員也暗示，美方可能與部分網路終端連線速度下降有關。這些終端協助烏軍攻擊俄軍占領區目標，並操作攔截無人機，「顯而易見，他們（美國）出於某種原因正在協助俄羅斯」。

川普正面臨下月期中選舉的壓力，他將美國加油站供應短缺及油價飆升歸咎於烏克蘭對俄方煉油設施的攻擊。不過，多數專家認為，美國與以色列自2月下旬起對伊朗發動攻擊，導致德黑蘭當局封鎖全球重要的石油與天然氣運輸要道荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），才是燃料供應吃緊、油價上漲的主要原因。

連同今晨，基輔已連續兩晚遭彈道飛彈襲擊，空襲警報甚至來不及響起，無法預告民眾及時前往防空洞或地鐵站避難。自俄烏戰爭爆發以來，缺乏預警的情況極為罕見，烏方官員先前多半歸因於俄軍使用難以偵測的飛彈或技術問題。

澤倫斯基說：「俄羅斯從未如此明目張膽地展現對美國的不尊重。」他指控莫斯科錯失了緩和敵對行動的機會。新一波襲擊已造成烏克蘭全國15人死亡，能源設施嚴重受損，也導致基輔大片區域停電。