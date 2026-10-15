教宗確診肺腺癌後首度發聲 川普造勢祝早日康復

天主教教宗良十四世今天發表自他在羅馬接受肺癌手術以來的首條訊息，感謝廣大天主教徒為他祈禱。美國總統川普在造勢活動上也表示，他希望看到教宗「早日康復」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，良十四世（Pope Leo XIV）在致參加「愛的喜樂」（Amorislaetitia）發表十週年研討會的天主教徒聲明中寫道：「如你們所知，這幾天我無法與各位聚在一起。」「愛的喜樂」是由前任教宗方濟各（PopeFrancis）所撰寫的文件，內容探討教會對伴侶與家庭所展開的工作。

他說：「我由衷感謝你們的祈禱，以及大家共同付出的努力。你們分享經驗、用心聆聽，對整個教會而言確實是一份禮物。我請你們為我祈禱，正如我也為你們祈禱一樣。」

為教宗治療的醫療人員表示，教宗良十四世昨天在羅馬接受90分鐘手術時，被診斷出罹患肺腺癌，這是一種常見的肺癌類型，醫師在手術期間切除他其中一側肺部的下葉。

法新社報導，川普在亞利桑那州競選造勢活動上發表演說後向媒體表示：「我希望看到教宗良早日康復。這是件大事。無論何時罹患癌症都是大事，但目前的預後情況看起來不錯。」

川普補充說：「我只想祝他一切安好，早日康復。」

教宗良十四世的醫師今天指出，在切除肺部惡性腫瘤後，教宗已經可以下床、行走與進食。現年71歲的教宗正在等待切片檢查結果出爐，以確認癌症是否擴散。

全球各地的民眾都在為這位領導14億信徒的天主教領袖祈福，從他曾擔任8年主教的秘魯北部城市奇克拉約（Chiclayo），到他的美國家鄉芝加哥等地。

其他世界各國領導人也致上祝福，包括英國國王查爾斯三世（King Charles III）。查爾斯三世正在接受某種未公開癌症的治療，他去年成了自500年前英格蘭教會與梵蒂岡決裂以來，首位與教宗公開祈禱的英國君主。