歐盟領袖峰會登場 聚焦經貿、能源與烏克蘭

歐盟領袖峰會15日在布魯塞爾登場，一般預料能源、長期預算以及俄烏戰爭議題將是本次會議重點。此外，檢視歐中貿易談判初步結果，以及如何在此基礎上推動後續對話與落實，也是外界關注焦點。

為期兩天的歐盟領袖峰會將於15日上午開幕，預計於16日中午結束。

歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）在寄發的邀請函中提到，在地緣政治不確定性日益升高的情形下，這次會議將會高度聚焦於經濟，並致力為歐洲競爭力與負擔能力所面臨的挑戰提出答案。

柯斯塔指出，短期內需向歐盟執委會提供指引，制定具針對性且臨時的措施，以減輕高能源價格對歐盟公民與企業造成的衝擊，同時繼續推動減少歐洲對化石燃料依賴的戰略。

他提到，會議期間將聽取歐盟執委會關於縮減全球總體經濟失衡這項重要推進工作的報告，並提供進一步指引，這些失衡現象正對歐洲產業造成衝擊。

柯斯塔說，「多年期財務架構」的談判在10月進入決定性階段。因此在這次會議必須推動整合各項關鍵要素，以便在年底前達成最終協議。

他也強調，烏克蘭仍是歐盟核心的優先事項。面對俄羅斯的侵略，歐盟將重申對烏克蘭的持續性支援。考慮到俄羅斯對關鍵基礎設施升級的攻擊，在即將到來的冬季前，也將聽取烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說明烏克蘭目前在實際運作及應對方面的需求。

在柯斯塔發出的信函中雖未提及，然而歐中貿易平衡相關議題也可能是本次峰會重點。

日前歐盟與中國在經歷漫長的貿易談判後，取得初步成果，外界預料在這次峰會中，各國領導人也將會檢視這項成果，並討論歐盟如何在此基礎上推動後續對話與落實。