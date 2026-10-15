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川普政府提議解凍部分俄資產以促成和談 歐洲反應曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普與俄羅斯總統普亭2025年8月在阿拉斯加舉行雙邊峰會。路透
美國總統川普與俄羅斯總統普亭2025年8月在阿拉斯加舉行雙邊峰會。路透

金融時報14日獨家報導，美國提議歐洲國家解凍部分俄羅斯入侵烏克蘭後遭凍結的主權資產，並轉移至由華府監督的機構，試圖藉此重啟和平談判。

4名知情人士透露，美方上周在邁阿密舉行的會談中提出這項構想。與會者包括美國總統川普的和平談判代表威科夫、川普女婿庫許納，以及烏克蘭、法國、德國、英國、歐盟和北約官員。

知情人士表示，美方提出數種解凍方案，包括將資產轉移至新設、由華府監督的特殊目的金融機構。一名美國官員表示，俄羅斯凍結資產的使用方式是全面和平協議的討論議題之一，解凍方式及資金用途仍在商議。各方也已提出多種戰後運用這些資產的構想。參與和平談判的烏克蘭官員表示，先前與美方會談時也曾討論此事。

這名美國官員還表示，華府已要求基輔提出資金使用計畫，說明如何運用來自任何來源的資金，並與世界銀行合作推動改革，打擊貪腐及建立問責機制。

不過，歐洲代表拒絕美方方案。知情人士指出，與會歐洲官員反對放棄對這些資產的任何控制權，也反對將任何部分歸還俄羅斯。一名知情人士說，美方已被明確告知：「這絕對不可能發生。」

西方盟國2022年因應俄羅斯全面入侵烏克蘭，凍結約2600億歐元的俄羅斯國家資產，其中大部分存放在歐盟境內。許多歐洲國家基於法律疑慮，反對動用資產本金。烏克蘭從七大工業國集團（G7）獲得的450億歐元貸款，則以歐盟境內凍結資產產生的利息收入為擔保籌措。

基輔和部分歐洲國家主張，應將凍結資產用於援助烏克蘭。川普政府一年前提出的28點和平計畫，也包含類似的資產處理方案，但未能取得進展。這次提案讓歐洲各國和基輔感到震驚，也引發外界對美國意圖，以及美方施壓莫斯科結束入侵烏克蘭的不同做法產生質疑。

歐盟領導人2025年底承諾，若俄羅斯未支付戰爭賠償，將動用這些資產支付烏克蘭重建費用。但解凍資產須獲歐盟27個成員國一致同意，達成共識的可能性不高。

俄羅斯官媒14日引述克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，莫斯科將「盡一切可能努力取回遭竊資產」。他說：「這包括法律工作、法院訴訟程序和司法追訴。」

川普 歐洲 資產

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