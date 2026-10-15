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義大利重掌北約駐科索沃部隊 維護穩定、民主自由

中央社／ 羅馬15日專電

科索沃歷經數月動盪，近日選出新政府，義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）14日訪問科索沃，並正式宣布義大利重新接管北約駐科索沃維和部隊（KFOR）指揮權，將持續致力捍衛當地的穩定與民主自由。

科索沃9月選出新總理，結束長期政治僵局。義大利國防部發布新聞稿指出，目前科索沃局勢微妙，安全框架「雖穩定但脆弱」，義大利再次領導KFOR任務，目標是確保當地環境安全和行動自由，保護所有社群，並引導駐科部隊部署方式更彈性，避免固定集中在敏感地區。

克羅塞托今天在科國首都普里斯汀納（Pristina）主持KFOR指揮權交接儀式。KFOR成立緣由是為了化解1990年代末期的「科索沃危機」，科索沃原為前南斯拉夫聯邦塞爾維亞共和國境內自治省，當地人口有高達90%以上為阿爾巴尼亞裔，信奉伊斯蘭教，控制中央政權的則是塞爾維亞裔，信奉東正教。

1998年，爭取獨立的「科索沃解放軍」與塞爾維亞軍警爆發激烈內戰。塞國軍隊採取極端手段，對阿爾巴尼亞裔平民血腥鎮壓與大規模「種族清洗」，造成超過 1500人死亡、40萬人淪為難民，引發嚴重國際人道主義危機。

北約為制止人道災難，在1999年對南斯拉夫聯邦發動大規模空襲。1999年，由北約領導、名為 KFOR的多國維和部隊正式進駐科索沃。

義大利國防部今天強調，義大利武裝部隊已駐紮在此超過25年，致力維護穩定、捍衛民主自由，面臨挑戰是如何使部隊適應當地情況，保持可靠的態勢，並具備預防緊張局勢和迅速介入的能力。在促成科索沃維安機構擔負更大責任的同時，不能製造安全空窗期。

義大利國防部強調，KFOR組織調整將採循序漸進且機動應變方式，每一步都將取決於安全形勢，必要時將保留加強部隊的能力，並確保駐科部隊在維護巴爾幹半島和歐洲穩定方面的效能。

KFOR指揮官傳統上由北約成員國的陸軍高級將領輪流出任，任期通常為一年，近幾年主要由土耳其與義大利將領輪流主導。義大利陸軍少將維格里（Roberto Vergori）將擔任2026至2027年指揮官。

義大利 科索沃 北約

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