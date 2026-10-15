荷莫茲海峽又傳攻擊！新加坡籍貨櫃船起火沉沒 21名船員全數脫險

新加坡海事及港務管理局表示，貨輪GFS Pride在荷莫茲海峽遭攻擊後起火，船員撤離後沉沒。

根據該局發布新聞稿，GFS Pride周二通過海峽時，遭「不明投射物」擊中受損。這艘懸掛新加坡國旗的船舶沉沒前，21名船員全數撤離，無人受傷。

保險業者安聯商業險資料顯示，像GFS Pride這樣的貨櫃船全損事件相當少見，2016年至2025年間僅發生33起。伊朗為重新掌控這條重要水道而加強攻擊，使各類船舶通過海峽的貿易風險急升。

聲明也指出，另一艘懸掛新加坡國旗的貨輪GFS Giselle周三遭攻擊，船體受損。船靠自身動力駛往安全錨地，22名船員均未受傷。

國際海事組織另表示，散裝貨輪Cape Dao在9月23日遭攻擊、造成一名船員死亡後，也已沉沒，但未說明沉沒日期。

伊朗攻擊油輪，使原油價格增加可觀的風險溢價，也推升全球船舶租用成本。美國上周表示，已在阿曼灣摧毀一艘「與伊朗有關的船隻」。

GFS Pride及GFS Giselle的船東、阿拉伯聯合大公國業者Global Feeder Shipping，未立即回應置評要求。Cape Dao的營運商、同樣位於阿聯的Peonies Shipmanagement則不予置評。