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川普以國家稱索馬利蘭 數百民眾首都集會慶祝

中央社／ 摩加迪休14日綜合外電報導

美國總統川普日前稱索馬利蘭索馬利亞不同，是一個「完全不同的國家」，數百名索馬利蘭民眾今天在首都廣場集會慶祝，他們歡迎川普的說法，也認為美國將承認索馬利蘭。

法新社報導，索馬利蘭（Somaliland）是索馬利亞（Somalia）一個分離地區，實行自治，外界普遍認為它比索馬利亞其它地區更穩定且民主，儘管迄今為止，索馬利蘭只得到以色列承認。

然而，川普12日在俄亥俄州的一次集會上表示，索馬利蘭與索馬利亞「完全不同」。

索馬利蘭歡迎川普的說法，13日於社群平台X發文指出，這「凸顯索馬利蘭獨特的身分認同與獨立的政治現實」，索馬利蘭將繼續「堅定不移地尋求國際承認」。

在索馬利蘭首都哈爾格薩（Hargeisa）慶祝的哈希（Ali Hashi）說，「川普的說法代表美國開始承認索馬利蘭」。

社群分享的影片與照片顯示，數百民眾高呼「索馬利蘭勝利！」和「美國萬歲！」，他們揮舞著美國與索馬利蘭國旗，其中一些印有川普頭像。

同樣也在慶祝的阿布德拉曼（Ilhaan Abdirahman）稱此為「重大進展」，並表示這可能意味著「美國將正式承認索馬利蘭」。

阿布德拉曼表示，「我們理應得到承認，因為我們在各方面都與索馬利亞截然不同。」

川普在演講中一度建議索馬利蘭更名，大學生雅新（Mohamed Yasin）並非完全贊同，但仍歡迎川普的演講。

「感覺索馬利蘭已獲承認。這值得慶祝，對我們來說也是一場重大勝利」。

索馬利蘭位於亞丁灣，地理位置優越，擁有自己的貨幣、護照和軍隊，但一直難獲國際承認。

人們曾希望其他國家，包括美國、阿拉伯聯合大公國與衣索比亞，能效法以色列承認索馬利蘭，但這項願望並未實現。

索馬利蘭具有重要戰略價值，是亞丁灣沿岸重要的軍事和貿易樞紐，毗鄰葉門，也是動盪地區的民主避風港。

不過分離主義仍備受爭議，非洲聯盟和其他夥伴國強烈反對，他們擔心這會鼓勵其他地區的分離運動。

索馬利亞方面尚未對此發表評論。

索馬利蘭 川普 索馬利亞

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