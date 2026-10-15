教宗接受手術切除腫瘤 醫師：已恢復行走和進食

梵蒂岡今天表示，羅馬天主教教宗良十四世接受手術切除肺部癌腫瘤後，今天已恢復正常進食，並開始行走及進行呼吸訓練，且初步檢查結果顯示他術後恢復情況正常。

美聯社報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）的兩位醫師卡柏尼（Luigi Carbone）及馬爾加里托拉（Stefano Margaritora）今天就教宗的健康狀況提供最新消息。

他們表示，初步血液檢查及胸部X光檢查的結果，證實教宗術後恢復情況正常。

兩位醫師表示，教宗「接受呼吸物理治療，並開始在房內行走，他恢復正常進食，用了早餐和午餐，復原進度符合預期」。

昨天手術的結果顯示，71歲的教宗罹患的是肺腺癌。

專家表示，仍須進一步檢查，才能確認癌細胞是否已擴散，以及教宗是否需要接受更多治療。不過，今天相關檢查結果尚未出爐。