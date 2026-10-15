川普再點名 台灣採購阿拉斯加天然氣

彭博報導，美國總統川普表示，台灣已同意在未來廿年內，採購阿拉斯加液化天然氣（ＬＮＧ）管線計畫的百分之卅天然氣，還將額外投資四十四億美元，確保這項ＬＮＧ計畫完工。同時宣稱，南韓「已承諾向阿拉斯加投資五百億美元」。

川普藉選舉造勢大力宣傳阿拉斯加ＬＮＧ管線計畫，盛讚台灣的承諾，並表示興建這項ＬＮＧ計畫所需的許可都已獲准。

美國商務部長盧特尼克也登台宣稱，川普促成歷史性貿易協議，並表示：「川普總統將這項ＬＮＧ計畫提升為聯邦政府層級的事業，因此南韓承諾投資五○一億美元，在阿拉斯加興建天然氣管線。」比川普先前宣布的五百億美元多出一億美元。

南韓政府尚未確定投資

盧特尼克表示，川普曾對他說「必須把這項計畫做得更好」，美方因此花一周與台灣政府協商。盧特尼克稱，台灣最終同意購買這條管線所產天然氣的三成並投資四十四億美元。不過，路透報導，美台協議的具體條款尚不明朗。

彭博指出，中油簽署的協議是不具法律約束力的意向書，表達有意願投資阿拉斯加ＬＮＧ計畫，希望確保能源供應來源，並加強與川普政府的關係。

韓聯社報導，川普在阿拉斯加州瓦西拉舉行的期中選舉造勢演說中提到此事，並稱這是「史上規模最大的承諾之一」。韓聯社分析，川普積極推動阿拉斯加ＬＮＧ計畫，與距離十一月期中選舉只剩三周有關。然而，南韓政府表示，美方提出投資美國能源計畫，包括八座大型核電廠、德州天然氣發電廠，及阿拉斯加ＬＮＧ管線與終端設施等三項，只有德州天然氣發電廠計畫已確定，阿拉斯加ＬＮＧ計畫尚未確定是否投資。

儘管川普大力推動，外界仍對阿拉斯加管線是否真的會興建抱持疑慮。這項計畫數十年來一直難以取得推動所需、具法律約束力的長期合約與投資承諾。這項計畫規模龐大，必須在阿拉斯加州境內興建一條長約一二八七公里的天然氣管線。此外，還必須建造液化設施，才能將阿拉斯加北坡的天然氣輸送至加工設施液化，再出口至台灣及亞洲買家。

去年簽意向書 潘孟安赴美

賴清德總統去年說，採購阿拉斯加液化天然氣符合需求考量，也符合能源安全。但針對川普最新說法，總統府昨天並未發表評論，行政院長卓榮泰未正面證實，但指政府的工作是穩定能源供應跟韌性，盼國人給予相關國營單位更多支持。

事實上，此事討論已有段時間，去年三月廿日，中油與阿拉斯加天然氣管線開發公司代表，在台北簽署「阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書」；美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言當時說，台灣與阿拉斯加共同合作，能確保台灣未來擁有穩定且安全的液化天然氣供應。

總統府秘書長潘孟安去年六月曾率經濟部次長賴建信、中油公司董事長方振仁等人，出席在阿拉斯加州舉行的「阿拉斯加永續能源會議」，並實地考察當地極地能源基礎建設。

昨日大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會時，法新社記者提問有何評論？毛寧回應，「中國台灣地區對外交往必須按照一個中國原則處理」，她又指，民進黨當局打著「經貿」的幌子謀求「台獨」不會得逞。