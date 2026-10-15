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教宗良十四世罹肺腺癌 手術切除部分肺康復中
梵蒂岡十三日發表聲明表示，教宗良十四世右肺發現惡性腫瘤，接受手術切除部分右肺，手術成功，目前正在羅馬一家醫院康復。
ＣＮＮ報導，七十一歲的良十四世十一日在聖伯多祿廣場告訴群眾，醫師在他的肺部發現一個「結節」，是在「非常早期的階段」被發現，而且「範圍相當局限」。
良十四世十三日在羅馬西北部的阿戈斯蒂諾．傑梅利大學綜合醫院動手術。醫師在聲明中表示，透過影像輔助技術切除教宗右肺下葉，術中組織檢查確認罹患肺腺癌，這是一種常見的肺癌類型。
梵蒂岡說，手術歷時約九十分鐘，已「按照計畫」完成，良十四世已返回病房，正在等待檢驗結果，以確認癌細胞是否擴散。
良十四世已取消廿日以前所有公開活動。教宗住院期間，梵蒂岡仍將正常運作，但需要教宗簽署的事項都必須延後。梵蒂岡沒有教宗無法履行職務時如何移交領導權的具體規定，即使教宗失去意識或接受手術，仍保有完整的教宗權力。
梵蒂岡新聞室表示，良十四世的肺部腫塊是在「例行檢查」期間發現。他先前沒有其他健康問題，平時喜歡打網球及游泳。美國肺部及重症醫學專家崔普雷特表示，如果是癌症，經妥善治療，最早期非小細胞肺癌患者五年無病存活率超過百分之八十。
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