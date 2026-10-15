聽新聞
0:00 / 0:00

美智庫：美未來應記取川普教訓 強化對台號訊可信度

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普（右）9月會見中國大陸國家主席習近平（左）。法新社
美國總統川普（右）9月會見中國大陸國家主席習近平（左）。法新社

美國智庫布魯金斯研究所十三日刊登資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）專文「改善美國對台政策訊號」，指出在美國總統川普剩餘二年任期內，無法期待美方更精確表達對台立場。未來美國政府必須從川普的錯誤中汲取教訓，強化對台政策訊號可信度。

何瑞恩指出，美國駐北京大使龐德偉日前受訪披露，川普曾提議向中方出售武器。華府關注中國事務的人士普遍知道，川普多年來一直以美國可向中方出售武器的說法，轉移習近平對軍售台灣問題的壓力。但龐德偉首次公開披露此事，加上川普先前宣稱不願看到台灣走向獨立、不想讓美軍跑到九千五百英里外作戰，引發美國國內及盟友擔憂，質疑川普挺台決心。

何瑞恩提出兩項重要教訓。首先，嚇阻力取決於軍力、意圖及對手的認知。美國因中東情勢將大量軍力抽離東亞，加上川普的言論，加深台灣憂心美國是否願意出手保衛台灣。

其次，美台關係實質進展無法抵銷外界對美國總統承諾動搖的觀感。中研院二○二五年調查顯示，台灣對美國可靠性的信心仍然下降。

何瑞恩強調，美國必須明確一致傳達政策意圖，包括反對片面改變台海現狀、承認台灣人民的選擇將影響台灣未來，以及確保兩岸在不受武力脅迫下和平解決分歧。

他認為，美國對台論述不必與中方對立，也不必迎合北京。宣稱台灣必須永久留在美國安全防線內，不僅否定台灣人民決定未來的權利，也讓美中直接對立。華府若表明反對未來兩岸統一，對美國沒有好處，特別是台灣民眾並未普遍支持統一。

同樣地，美國若試圖在台灣問題迎合中方，換取北京讓步，也不明智。北京早已將台灣視為「不可分割的一部分」，美國若將台灣當成談判籌碼，不僅暴露對台立場模糊，也可能鼓勵北京更積極追求目標，危及美國維護台海和平穩定的長期利益。

何瑞恩指出，解決兩岸分歧不是美國的責任，美國應確保雙方保有和平解決分歧的途徑，未來美國領導人面對北京施壓時，應提醒中方，台灣未來關鍵不在華府而在台灣人民意願。

何瑞恩認為，兩岸緊張局勢本質上是帶有軍事成分的政治挑戰，而非帶有政治成分的軍事挑戰。美國領導人愈早採取堅定、明確且一致的對台立場，就愈能維護美國在台海的長期利益。

智庫 對台 川普 龐德偉 台海 美國 習近平

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

別指望川普明確挺台…美智庫：下任應記取教訓 美不迎合也不與中對立

駁斥反出兵保台說 美學者：犯2大錯

美學者籲保台：台灣是美不沉航艦 攸關美國在東亞地位

模糊不再 台正成中日「安全變數」

相關新聞

教宗接受手術切除腫瘤 醫師：已恢復行走和進食

梵蒂岡今天表示，羅馬天主教教宗良十四世接受手術切除肺部癌腫瘤後，今天已恢復正常進食，並開始行走及進行呼吸訓練，且初步檢查...

教宗良十四世罹肺腺癌 手術切除部分肺康復中

梵蒂岡十三日發表聲明表示，教宗良十四世右肺發現惡性腫瘤，接受手術切除部分右肺，手術成功，目前正在羅馬一家醫院康復。

美智庫：美未來應記取川普教訓 強化對台號訊可信度

美國智庫布魯金斯研究所十三日刊登資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）專文「改善美國對台政策訊號」，指出在美國總統川普剩餘二年任期內，無法期待美方更精確表達對台立場。未來美國政府必須從川普的錯誤中汲取教訓，強化對台政策訊號可信度。

川普再點名 台灣採購阿拉斯加天然氣

彭博報導，美國總統川普表示，台灣已同意在未來廿年內，採購阿拉斯加液化天然氣（ＬＮＧ）管線計畫的百分之卅天然氣，還將額外投資四十四億美元，確保這項ＬＮＧ計畫完工。同時宣稱，南韓「已承諾向阿拉斯加投資五百億美元」。

台美國防合作！台砸錢建立無人機產業 美企搶加盟

華爾街日報十三日報導，台灣認為無人機對自身生存至關重要，美國無人機新創公司紛紛進入台灣市場，在美國政府牽線下尋找合作夥伴，將設計藍圖化為實際產品。

星鏈突設限 烏克蘭無人機作戰受阻…烏方：川普下令施壓

烏克蘭官員表示，科技富豪馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX），十四日突然限制烏克蘭使用部分星鏈服務，烏克蘭無人機仰賴星鏈衛星網路導航，許多作戰任務因此中斷。紐約時報報導，烏克蘭官員推測，相關限制是川普政府下令。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。