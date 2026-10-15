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台美國防合作！台砸錢建立無人機產業 美企搶加盟

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
2025年，台北國際航太暨國防工業展覽會的參觀者觀看由Anduril司開發的Ghost-X 無人機。路透
2025年，台北國際航太暨國防工業展覽會的參觀者觀看由Anduril司開發的Ghost-X 無人機。路透

華爾街日報十三日報導，台灣認為無人機對自身生存至關重要，美國無人機新創公司紛紛進入台灣市場，在美國政府牽線下尋找合作夥伴，將設計藍圖化為實際產品。

美國將無人機本土製造列為政策優先事項。五角大廈二○二五年推出「無人機主導」計畫，斥資十一億美元採購小型攻擊無人機。國防部長赫塞斯當時表示：「我們公開表明的偏好是購買美國製造產品。」

然而，曾主管五角大廈無人機及零組件安全審查計畫、現經營無人機新創公司Kill Zone的埃梅內克指出，並非所有產品都能在美國製造，「只要能在中國大陸的產業生態系統之外建立供應鏈，就是好事」。

台灣官員認為，建立完整的本土無人機產業，對嚇阻共軍至關重要。這個新興產業有望滿足美軍建立安全、避開大陸供應鏈的需求，同時為台灣提供必要武器裝備。隨著美國總統川普擱置一四○億美元對台軍售，這項工作更加迫切。外界擔心美國已不再願意或無力協助台灣自衛，支持者因此將國防產業合作視為強化美台關係的途徑。

台灣政府八月宣布，未來六年將投入超過七十億美元發展無人機產業，掀起合作熱潮。與台灣合作研發海空無人機的美國企業，有小型國防科技公司，也有安杜里爾等武器供應商。這類合作也代表在建立「非紅供應鏈」或「民主供應鏈」方面取得進展，可同時滿足台灣與五角大廈需求。

美國在台協會台北辦事處長谷立言今年夏天在一場演說中表示：「美國企業已經開始來台灣尋找研發合作夥伴，並希望能建立自己的無人機供應鏈。」

安杜里爾共同創辦人拉奇在台北一場小型座談中表示，台灣供應商為安杜里爾製造的大多數零組件，都用於並非供台灣使用的產品。他說：「從我的商業利益來看，可能是『美國設計、台灣製造』，或者『共同設計、台灣製造』。」但他強調，面對北京威脅，台灣「需要設計自己的武器系統並大規模製造」。

美國國會去年底指示五角大廈與台灣建立聯合無人機計畫。美台商會會長韓儒伯表示：「長期而言，美台合作可能對美國國防帶來重大利益。」這些合作也可能為海外美軍提供相關裝備。

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