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烏克蘭無人機困境...關鍵零件仰賴陸 盟友難取代、更怕被掐住命門

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導
烏克蘭士兵在南部札波羅熱準備向俄羅斯發射無人機。歐新社
烏克蘭士兵在南部札波羅熱準備向俄羅斯發射無人機。歐新社

美聯社報導，烏克蘭無人機對抗俄羅斯大軍，但烏克蘭製無人機許多電子零件仍仰賴中國大陸供應，成為關鍵弱點。烏方擔心北京大幅限制這些關鍵零件出口，也憂慮大陸工廠優先供貨給俄羅斯。

過去兩年，烏克蘭試圖擴大國內製造，並增加自台灣、歐洲和美國採購，降低對陸製馬達、飛行控制器等零件的依賴。但陸製產品價格低、產能大，盟國供應商難以取代。

烏克蘭大型國防企業ＴＡＦ創辦人亞可維科表示，如果全面改用西方零件，成本可能增加百分之六十，產量減少約百分之六十。

儘管如此，烏國無人機製造商努力提高自製比重，減少對大陸的依賴。

烏克蘭海關數據顯示，進口無人機零件直接來自大陸的比重，從二○二四年初的近百分之九十，降至今年前八個月的百分之廿八。不過，實際降幅可能沒這麼大。部分記錄為來自波蘭、捷克等國的零件，很可能是大陸製，再經這些國家轉運而來。

熱像攝影機就是難以擺脫大陸的例子。烏克蘭業者能自行設計，卻仍須進口紅外線感測器與鏡頭。大陸擁有豐富的關鍵原料鍺，讓陸製鏡頭比歐洲替代品便宜許多。美國和歐洲也製造感測器，但大多供應自身市場。

烏克蘭武器製造商歐德系統主管塔甘斯基表示，歐洲每年大約僅能夠生產六十萬個紅外線感測器，遠遠低於烏克蘭需要的四百萬個。部分大陸零件仍不可或缺，「少了這百分之五，就沒有攝影機」。

二○二三年以來，大陸多次收緊無人機與相關零件出口管制，今年夏天還再加碼。

這些限制使烏克蘭企業無法直接向大陸企業購買部分長程民用無人機、馬達、攝影機和紅外線成像設備，業者設法透過第三國中間商維持採購，但部分供應因此中斷，成本也增加。

烏克蘭 俄羅斯 無人機 中國大陸 北京 國防

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