星鏈突設限 烏克蘭無人機作戰受阻…烏方：川普下令施壓

烏克蘭官員表示，科技富豪馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX），十四日突然限制烏克蘭使用部分星鏈服務，烏克蘭無人機仰賴星鏈衛星網路導航，許多作戰任務因此中斷。紐約時報報導，烏克蘭官員推測，相關限制是川普政府下令。

路透報導，星鏈對引導烏軍無人機深入烏克蘭南部及東部俄軍占領區執行空襲，至關重要。這類攻擊已對俄軍後勤造成嚴重破壞，但星鏈服務無預警受限，增加前線相關作戰難度。

部署於烏克蘭東南部的第七快速反應軍團表示，星鏈設限導致部分任務被迫取消。該軍團指出，無人機速度達時速一百廿公里左右，星鏈連線就可能中斷十至廿秒。無人機雖然仍能繼續飛行，但連線不穩使操控困難。

SpaceX尚未回應相關消息置評請求。星鏈設限原因仍不明，但美國總統川普正施壓烏克蘭停止攻擊俄羅斯煉油廠。星鏈在俄羅斯境內無法使用，烏克蘭空襲俄國的無人機採用其他導航方式。

紐時指出，烏克蘭使用的是美國國防部出資、專供軍事用途的星鏈網路版本。烏克蘭官員及分析人士推測，相關限制可能是由華府下令實施。

烏克蘭總統澤倫斯基的軍事顧問貝斯克列斯諾夫表示，星鏈突然限制烏軍無人機飛行速度上限為時速一百六十公里，烏軍事先未接獲通知，導致數項任務受阻，「這項措施不可能是巧合，而是與當前政治局勢有關」。

烏克蘭官員表示，這些限制讓烏克蘭受到束縛，俄羅斯卻得以自由作戰。澤倫斯基說，川普十一日喊出能源停火後，烏克蘭已停止打擊俄國能源設施，俄軍飛彈卻仍持續空襲烏克蘭基輔、哈爾科夫等城市電網，造成五死卅六傷，停電影響六十萬人。

烏克蘭空軍說，俄羅斯十三日晚間起發射卅九枚彈道飛彈及一二八架無人機空襲烏克蘭。澤倫斯基表示，烏克蘭的盟友沒有提前預警俄國飛彈襲擊基輔，前一晚的攻擊也未獲得預警，烏克蘭方擔憂，川普政府是否已中止情報分享。

不過，美國及烏克蘭官員表示，雙方情報分享仍在持續。烏克蘭空軍發言人伊格納特表示，烏克蘭十三日未收到俄國首波飛彈襲擊警告，但收到隨後三波飛彈襲擊警告。

俄羅斯國防部十四日表示，俄軍在俄國多個地區擊落九○二架烏克蘭無人機。俄羅斯聯邦儲蓄銀行證實，位於薩拉托夫的俄國最大數據中心遭到攻擊。