北溪爆炸案烏克蘭前軍官德國受審 恐衝擊德烏關係

一名烏克蘭前軍官在德國漢堡（Hamburg）出庭受審。他遭控參與戰後歐洲歷史上最大膽破壞行動之一的2022年北溪天然氣管線攻擊事件。

英國「衛報」（The Guardian）報導，檢方指控現年50歲烏克蘭前特種部隊軍官庫茲涅佐夫（SerhiiKuznetsov）以攻擊民用基礎設施、引發爆炸、損壞財產並且擾亂公共服務等方式，涉嫌同謀實施戰爭罪行。

身穿灰西裝、白襯衫、黑領帶的庫茲涅佐夫今天在辯護律師陪同下出庭，進入法庭時行了軍禮。聯邦檢察總長宣讀起訴書時，他和法律團隊全程靜默聆聽，10分鐘過程同步翻譯成烏克蘭語。

庫茲涅佐夫遭控在丹麥波荷木島（ Bornholm）附近波羅的海（Baltic Sea）下方約80公尺深處進行準備並且引爆至少4枚重達27公斤燃燒裝置。

據信的6名同夥包括4位深海潛水員、一位爆裂物專家及一位船長。他們據稱使用租用遊艇和定時爆裂物展開行動。庫茲涅佐夫和烏克蘭均否認涉入這次攻擊。

2022年9月26日發生的這起爆炸事件造成連接俄羅斯西部維堡（Vyborg）和德國北部格賴夫斯瓦爾德（Greifswald）附近盧布明（Lubmin）之間、用於運送俄羅斯天然氣的輸氣管嚴重受損。

爆炸事件導致俄羅斯2022年8月切斷供應之前原本是俄羅斯主要輸德國天然氣路線的北溪1號（NordStream 1）管線發生破裂。他們也毀損德國在俄羅斯全面入侵烏克蘭前夕就暫停審核許可而始終沒有投入運作的北溪2號（Nord Stream 2）管線。

事發當時，歐洲各國正試圖因應克里姆林宮的侵略行徑而逐步減少對俄羅斯能源依賴。

這起事件暴露出歐洲，特別是德國，對俄羅斯天然氣的依賴，同時凸顯戰時地下行動的複雜詭譎。

安全觀察人士最初將這起攻擊歸咎於莫斯科，但是俄羅斯否認涉案，反將矛頭指向美國。美方對此同樣堅決否認。

然而，德國聯邦檢方於今年7月指控烏克蘭「國家當局」下令發動攻擊，主張「此舉目的是要永久阻斷透過管線輸送天然氣，阻止俄羅斯利用天然氣貿易收入資助其戰爭行動」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）否認烏克蘭涉案。

庫茲涅佐夫去年8月與家人在義大利度假時遭到逮捕。義大利警方表示，當時持假護照旅行的他並未反抗而束手就擒。在阻止引渡的法律行動失敗後，他於去年11月被引渡至德國。

另一名嫌疑人朱拉夫列夫（Volodymyr Zhuravlyov）是冷氣安裝工及業餘潛水員，8月在克羅埃西亞北部依據歐洲逮捕令被捕。否認參與這起破壞行動的他已經向克羅埃西亞申請庇護，力抗遭到引渡至德國。

意識到這起審判的極大敏感性，德國政府對於相關司法程序拒絕發表評論。在本案中，烏克蘭等同於因為對其最堅定戰時盟友之一的德國所犯罪行而淪為被告。

北溪案在爆炸發生前就已是爭議話題，這牽涉到俄羅斯領導人普亭（Vladimir Putin）與時任德國總理施若德（Gerhard Schröder）推動繞過烏克蘭作為過境國興建北溪1號。施若德卸任後獲普亭任命擔任北溪公司（Nord Stream AG）監事會主席，上週還出席普亭生日慶祝活動。