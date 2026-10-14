烏克蘭指西方未預警俄飛彈攻擊 美歐官員稱情報分享未變

針對烏克蘭總統澤倫斯基昨天稱，西方盟邦再次未對俄羅斯彈道飛彈攻擊提供預警，美國和歐洲聯盟（EU）官員今天說美方情報分享未變，俄方則表示密切關注相關情勢。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天在臉書（Facebook）發文指出，烏克蘭首都基輔的1座發電廠前1天遭到1枚俄羅斯彈道飛彈擊中，其防空系統直到飛彈逼近才能將其攔截，原因是西方盟邦「再次未提供任何預警」。

路透社報導，烏克蘭總統顧問貝斯克列斯特諾夫（Serhiy Beskrestnov）今天也在通訊軟體Telegram發文表示，美國科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）擁有的衛星服務「星鏈」（Starlink）已對提供給烏克蘭的某些服務設限，且未事先警告，導致其數項無人機作戰任務受阻。

不過，1名美國官員今天在要求身分保密的情況下告訴法新社，美國對盟邦和夥伴的情報分享政策並未改變，包括對烏克蘭。

歐盟執行委員會（European Commission）首席發言人畢紐（Paula Pinho）今天也對媒體記者表示，歐盟未見到美國對烏克蘭的情報分享已停止。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則告訴媒體記者，俄羅斯正在「仔細」觀察美國對烏克蘭的支持是否出現任何變化，但「目前下任何系統性結論還太早」。