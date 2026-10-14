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美軍重返立陶宛 11月中前完成2營、逾千官兵部署

中央社／ 維爾紐斯14日專電

美國今年檢討駐歐兵力配置，立陶宛出現短暫美軍駐防空窗期。立陶宛總統瑙塞達13日表示，首批輪調返駐立陶宛的美軍已經抵達。國防部長考那斯表示，美軍2個營級部隊將於11中旬前完成部署。

自2019年以來，美軍持續以營級規模部隊輪調駐紮立陶宛。在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，相關部署轉為持續性輪調。今年6月，隨著上一輪部署任務結束，加上美方檢討駐歐兵力配置，立陶宛一度出現美軍駐防空窗期。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛官員9月宣布2個美軍營、總計超過1000名士兵將於10月底抵達，讓美軍在立陶宛的部署規模恢復至往年相近水準。

瑙塞達（Gitanas Nauseda）昨日在社群平台X發文表示：「好消息！首批輪調返駐的美軍已抵達立陶宛。團結讓我們更強大！」他並感謝美國總統川普（Donald Trump）派遣部隊。

LRT報導，立陶宛國防部長考那斯（RobertasKaunas）接受LRT訪問時表示，這次美軍輪調自昨天啟動，首批約100名士兵已經抵達，接下來還預計有10至12梯次，並將持續至下週；11月中旬，2個營的兵力將全數完成部署。

考那斯指出，美方盟軍將部署於立陶宛東部的帕布拉德（Pabrade）訓練場，首批部隊已經抵達當地，美軍裝備則正透過海運及鐵路運往立陶宛。

據報導，立陶宛將接收一個重型裝甲營及一個工兵營。重型裝甲營將強化區域安全，並在必要時提供額外的應變能力；工兵營則將協助立陶宛發展國家師級部隊，並推進波羅的海防線（Baltic Defence Line）建設。

川普上週表示，美國將考慮在立陶宛設立永久軍事基地，此構想獲得立陶宛執政高層歡迎。立陶宛總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）隨後表示，若美國決定推動相關計畫，立陶宛已準備好接納永久駐紮的美軍，並負擔駐紮相關費用。

立陶宛 美軍 俄羅斯

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