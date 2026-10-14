高市早苗內閣改組未滿月就折將 農林水產大臣醜聞纏身請辭獲准

日本農林水產大臣簗和生近期接連爆出爭議，包括涉嫌在選舉期間安排免費接駁巴士接送支持者，以及大幅刪減未支持他的地方政府預算等。日本首相高市早苗晚間與簗和生會面，並接受他的辭呈。這是高市政權去年10月上台以來，首度有閣員因醜聞請辭。

高市內閣才剛在上月17日改組，短短不到1個月就有閣員下台，對高市政權造成打擊。

產經新聞報導，簗和生晚間在首相官邸接受媒體採訪，談到辭職原因表示，「不能再繼續給國會審議及農林水產行政工作帶來困擾」，並強調辭職是「自己的決定」。

對於地方上的相關爭議，他也表達歉意，表示「給大家造成了很大的困擾，在此致上歉意」。不過，簗和生並未完整回答記者提問，就中途結束採訪，隨後離開首相官邸。

簗和生近期爭議不斷。今年9月底，有週刊報導指出，他曾在今年2月眾議院選舉後表示，已經將選舉期間沒有支持他的地方政府道路預算「大幅刪減」，消息曝光後引發批評。

本月上旬，又有週刊揭露，簗和生陣營涉嫌在2024年及今年2月的眾議院選舉期間，安排接駁巴士免費接送支持者，引發違反「公職選舉法」的質疑。

報導指出，道路預算爭議剛曝光時，高市原本仍打算讓簗和生留任。直到昨天晚間，高市在電話中聽取簗和生對接駁巴士等問題的說明，再加上今天簗和生在眾議院預算委員會上的答詢表現，認為他已難以繼續留任，因此決定接受辭呈。外界認為簗和生實際上等同遭到撤換。

高市今天在眾議院預算委員會上，針對簗和生涉嫌違反「公職選舉法」表示，「目前只能提出無法讓各位接受的說明，實在令人感到非常遺憾」。

由於日本國會下週起將審議本屆國會最大焦點的消費稅減稅法案，政府也考量到簗和生接連爆出的爭議，可能影響後續國會審議。高市先前已強烈要求簗和生對外說明、釐清責任，但最終認為他的解釋仍無法消除民眾疑慮。

簗和生在2012年首度當選眾議員，目前已連任6屆，過去曾擔任文部科學副大臣等職務，並在第2次高市內閣中首度入閣，沒想到上任不到1個月，就因接連爆出的爭議下台。