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作戰慘遭斷網！SpaceX對星鏈運作突襲設限 烏軍無人機任務受阻

中央社／ 基輔14日綜合外電報導
烏克蘭官員今天表示，太空探索科技公司（SpaceX）已對烏克蘭某些星鏈服務設限。美聯社
烏克蘭官員今天表示，太空探索科技公司（SpaceX）已對烏克蘭某些星鏈服務設限。美聯社

烏克蘭官員今天表示，富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）已對烏克蘭某些星鏈（Starlink）服務設限，干擾依賴這項科技的無人機作戰任務。

路透社報導，對於引導烏軍長程無人機在烏國南部及東部被占領區進行空襲而言，星鏈衛星網路終端設備至關重要，且這類空襲已對俄軍後勤造成嚴重破壞。

烏克蘭總統顧問貝斯克列斯特諾夫（SerhiyBeskrestnov）在通訊軟體Telegram寫道：「我們的國防部隊並未接獲關於這類限制的警告，因此導致數項任務受阻。」

貝斯克列斯特諾夫說，SpaceX已停止軍用版在時速超過100英里（約160公里）情況下的運作。

部署於烏克蘭東南部的烏克蘭第7快速反應軍團（7th Rapid Reaction Corps）也說，一些任務被迫取消。

該軍團在提供給路透社的聲明中表示：「根據我們的觀察，無人機飛行時，時速僅達110至120公里，連線就可能中斷10至20秒。無人機仍繼續飛行，但這些中斷情況讓操控變得更困難。」

烏克蘭國防部一名消息人士補充道，這類限制大幅增加後勤和部分無人機運作的複雜度。

SpaceX在美國正常上班時間外，未立即回應置評請求。

儘管目前還不清楚星鏈服務這次受限的原因，但此舉正值華府施壓烏克蘭停止攻擊俄國煉油廠之際。

星鏈在俄羅斯境內無法使用，烏克蘭用來打擊俄國石油業的無人機是採用其他通信方式。

烏克蘭也已表示，關於近期某些針對首都基輔的飛彈攻擊，烏方並未像往常那樣事前收到盟友警告。

烏克蘭 SpaceX 星鏈 無人機 衛星 空襲

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