快訊

「純樸說」被罵爆會怕？突稱賈永婕穿著漂亮 賴惠員道歉：本人深感不安

誰讓竹北藍白談崩？黃光芹爆徐欣瑩遭嫁禍 揭「這段協調內幕」

聽新聞
0:00 / 0:00

金礦空襲釀平民死傷 埃及蘇丹邊界緊張考驗雙方關係

中央社／ 開羅14日專電

埃及蘇丹邊界地區近日爆發嚴重軍事爭議。蘇丹指控埃及戰機對邊境地帶的金礦礦工發動空襲，造成數十名平民死亡。埃及軍方隨後發表聲明強調正在打擊非法黃金開採活動，但未直接否認或確認越境打擊。兩國關係面臨新考驗。

根據全球礦業新聞網站「mining.com」13日報導，蘇丹人權組織「緊急律師」（Emergency Lawyers）發表聲明稱，埃及軍機於10日清晨對靠近埃及與蘇丹邊界的傑貝勒·阿卡伊達特（Jebel al-Aqaidat）山區發動攻擊，造成至少72名平民喪生。

該組織指出，該次攻擊是針對當地一處熱門的非正式手工開採金礦礦場；該組織並譴責此舉不僅侵犯蘇丹主權領土，也可能因故意針對手無寸鐵的平民攻擊，「違反國際人道法與生命權而構成戰爭罪」。

然而，各方對傷亡數字的說法存在巨大落差。總部位於巴黎的「蘇丹論壇報」（Sudan Tribune）引述倖存者說法稱，死亡人數可能超過200人、且至少有數百人受傷。「蘇丹醫生網絡」（Sudan DoctorsNetwork）的數據則統計為至少13死和28傷。

據「蘇丹論壇報」報導，有目擊者表示，攻擊發生於當地時間10日清晨6時左右。飛機向採礦地帶直接發射超過5枚導彈，摧毀避難所和挖掘坑道。

另根據「埃及獨立報」（Egypt Independent），埃及軍方於12日發表聲明稱，埃及正在執行第3階段大規模行動，打擊東部沙漠的「非法黃金開採」活動。聲明另稱，打擊目的是「在埃及國家邊界內行使完全主權，並保護國家資源與財富」。

報導指出，埃及邊防部隊今年6月先展開第一波大規模清查行動，以重點打擊涉及非法採金、毒品與武器走私，以及非法移民活動的犯罪據點。且埃及當局於清查前已先對當地礦工發出警告，要求離開該地區。但蘇丹方面稱這些清查地點屬於蘇丹領土。8月份，埃及軍方發言人又宣布啟動第二波行動。

聲明同時強調，埃及與蘇丹在政治和民間層面都有深厚連結，並呼籲兩國人民應從官方來源獲取資訊，勿受「外國宣傳」煽動。

值得注意的是，這份聲明並未直接否認或確認埃及是否在蘇丹領土內執行空襲，也未具體說明行動地點。

一名嫁至蘇丹，現居蘇丹首都喀土穆（Khartoum）的中國籍女子Amina告訴中央社，蘇丹是全世界知名擁有高黃金儲量的國家。然而，蘇丹因內戰持續3年多，導致設備進口不易，且大批蘇丹民眾為躲離戰亂而逃至邊境，因而讓手工採礦在近期激增，特別是在這些偏遠的邊陲地帶。

瑞士廣播電視台（SRF）引述其非洲特派員法拉克（Sarah Fluck）分析指出，爭議的核心問題在於「誰有權在這地區開採黃金」。有部分金礦位於埃及領土，而且埃及已向企業發出開採許可；但蘇丹手採礦工又在當地作業；加上丘陵地區的邊界線並不完全清晰，因而導致這場憾事發生。

蘇丹 埃及 空襲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沙國機場遇襲321死傷 川普揚言反擊

商議區域衝突…沙國、伊朗外長通話 伊：願促成與葉門對話

葉門叛軍炸到首都 沙國王儲躲碉堡6天 攔截彈快耗盡求援

涉移民詐欺？眾議員歐瑪住家被搜 批川普政治恐嚇：我不會被噤聲

相關新聞

作戰慘遭斷網！SpaceX對星鏈運作突襲設限 烏軍無人機任務受阻

烏克蘭官員今天表示，富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）已對烏克蘭某些星鏈（Starl...

美俄達成柴油協議 義總理批「冒險選擇」：削弱制裁助長俄軍

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天說，美國和俄羅斯就柴油供應達成的協議為「非常冒險選擇」，這跟迫使俄國...

美媒：大陸零件助青年運動自製中程彈道飛彈 射程1931公里

一份最新報告指出，葉門叛軍青年運動（Houthi）武裝分子正試圖利用中國供應的零件，自行生產先進的中程彈道飛彈，射程約可...

最高20年重刑…俄控間諜罪嫌拘捕日本記者 日本促公正人道對待

俄羅斯指控一名日本「北海道新聞」記者在庫頁島從事間諜活動並將他羈押；日本外務大臣茂木敏充今天表示，已要求俄方人道且公正對...

印度壓制民間抗議 逮捕蟑螂人民黨領袖、禁止「示威聖地」集會

印度「蟑螂人民黨」持續發起抗議行動，警方近期逮捕領導成員達斯、蘭卡等人並予以拘留，更將「示威聖地」賈塔爾曼塔天文台從官方...

卡位北極航道 川普：準備啟動格陵蘭大規模石油、天然氣及礦產探勘

美國總統川普今天表示，即將開始在格陵蘭進行石油、天然氣和礦產的探勘作業。他並且盛讚這個北極島嶼在美國和歐洲安全上的重要戰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。