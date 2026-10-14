金礦空襲釀平民死傷 埃及蘇丹邊界緊張考驗雙方關係

埃及與蘇丹邊界地區近日爆發嚴重軍事爭議。蘇丹指控埃及戰機對邊境地帶的金礦礦工發動空襲，造成數十名平民死亡。埃及軍方隨後發表聲明強調正在打擊非法黃金開採活動，但未直接否認或確認越境打擊。兩國關係面臨新考驗。

根據全球礦業新聞網站「mining.com」13日報導，蘇丹人權組織「緊急律師」（Emergency Lawyers）發表聲明稱，埃及軍機於10日清晨對靠近埃及與蘇丹邊界的傑貝勒·阿卡伊達特（Jebel al-Aqaidat）山區發動攻擊，造成至少72名平民喪生。

該組織指出，該次攻擊是針對當地一處熱門的非正式手工開採金礦礦場；該組織並譴責此舉不僅侵犯蘇丹主權領土，也可能因故意針對手無寸鐵的平民攻擊，「違反國際人道法與生命權而構成戰爭罪」。

然而，各方對傷亡數字的說法存在巨大落差。總部位於巴黎的「蘇丹論壇報」（Sudan Tribune）引述倖存者說法稱，死亡人數可能超過200人、且至少有數百人受傷。「蘇丹醫生網絡」（Sudan DoctorsNetwork）的數據則統計為至少13死和28傷。

據「蘇丹論壇報」報導，有目擊者表示，攻擊發生於當地時間10日清晨6時左右。飛機向採礦地帶直接發射超過5枚導彈，摧毀避難所和挖掘坑道。

另根據「埃及獨立報」（Egypt Independent），埃及軍方於12日發表聲明稱，埃及正在執行第3階段大規模行動，打擊東部沙漠的「非法黃金開採」活動。聲明另稱，打擊目的是「在埃及國家邊界內行使完全主權，並保護國家資源與財富」。

報導指出，埃及邊防部隊今年6月先展開第一波大規模清查行動，以重點打擊涉及非法採金、毒品與武器走私，以及非法移民活動的犯罪據點。且埃及當局於清查前已先對當地礦工發出警告，要求離開該地區。但蘇丹方面稱這些清查地點屬於蘇丹領土。8月份，埃及軍方發言人又宣布啟動第二波行動。

聲明同時強調，埃及與蘇丹在政治和民間層面都有深厚連結，並呼籲兩國人民應從官方來源獲取資訊，勿受「外國宣傳」煽動。

值得注意的是，這份聲明並未直接否認或確認埃及是否在蘇丹領土內執行空襲，也未具體說明行動地點。

一名嫁至蘇丹，現居蘇丹首都喀土穆（Khartoum）的中國籍女子Amina告訴中央社，蘇丹是全世界知名擁有高黃金儲量的國家。然而，蘇丹因內戰持續3年多，導致設備進口不易，且大批蘇丹民眾為躲離戰亂而逃至邊境，因而讓手工採礦在近期激增，特別是在這些偏遠的邊陲地帶。

瑞士廣播電視台（SRF）引述其非洲特派員法拉克（Sarah Fluck）分析指出，爭議的核心問題在於「誰有權在這地區開採黃金」。有部分金礦位於埃及領土，而且埃及已向企業發出開採許可；但蘇丹手採礦工又在當地作業；加上丘陵地區的邊界線並不完全清晰，因而導致這場憾事發生。