日本農林水產大臣請辭 選舉接駁巴士、刪預算爭議連環爆

日本農林水產大臣簗和生因為過去眾議院選舉期間，安排免費接駁巴士接送支持者，遭質疑違反「公職選舉法」，今天傍晚向首相高市早苗提出辭呈，被認為實際上是遭到撤換。

簗和生近期爭議不斷，除了接駁巴士問題，先前還因宣稱曾大幅刪減地方政府道路預算，引發在野黨批評。隨著爭議持續延燒，執政黨內部也出現難以繼續留任的聲音。

日本電視台、產經新聞報導，簗和生傍晚6時30分前進入首相官邸，與高市早苗會面並提出辭呈。就在今天上午，他才因為接駁巴士爭議，在眾議院預算委員會接受質詢，卻對前一天的說法做出修正，再度引發質疑。

簗和生昨天在國會表示，2024年10月選舉期間租用巴士前，工作人員曾向栃木縣選舉管理委員會確認，並依照選管會的答覆，把巴士費用列為會場費的一部分，因此認為一切都依法處理。

不過，在野黨議員隨後向選管會查證，得到的答案卻不一樣。根據在野黨轉述，選管會表示，如果有人詢問免費接送支持者是否合法，應該會提醒可能違反「公職選舉法」，不可能直接回答「沒有問題」。

面對質疑，簗和生今天改口表示，秘書雖然記得當時曾向選管會詢問，但沒有留下紀錄，而且實際詢問的內容，可能只是巴士費用該如何列入政治資金收支報告書，而不是確認免費接送支持者是否合法。

簗和生坦言，因為沒有相關紀錄，無法確認秘書當時究竟問了什麼，但仍強調「我相信我的秘書有確實處理」。前後說法出現落差，也讓在野黨持續追究。

高市早苗今天在國會表示，前一天晚上已接到簗和生的電話，聽取相關說明。對於是否撤換簗和生，高市強調，如果違法嫌疑相當重大，甚至讓她認為可能違反法令，「在人事處理上也不會猶豫」。不過她當時也說，是否違法仍有待主管機關判斷，現階段還無法斷言。

除了接駁巴士問題，簗和生先前還曾表示，自己大幅刪減地方自治體的道路預算，遭到在野黨質疑，是否讓原本應該公平分配的行政資源受到政治因素影響。

接連爆出爭議，也讓政府和執政黨內部開始出現簗和生「恐怕撐不下去」的看法。外界認為，簗和生為了將相關爭議對高市政權造成的衝擊，以及對國會審議的影響降到最低，最終決定請辭。