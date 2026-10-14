美俄達成柴油協議 義總理批「冒險選擇」：削弱制裁助長俄軍

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天說，美國和俄羅斯就柴油供應達成的協議為「非常冒險選擇」，這跟迫使俄國總統普亭（Vladimir Putin）與烏克蘭談判之努力背道而馳。

路透社報導，美國和俄羅斯上周同意，莫斯科當局初期會向美國及全球市場供應超過30萬公噸柴油。

梅洛尼告訴義大利國會：「這項決定之結果是不確定的，但風險卻顯而易見。」

她更指出：「俄羅斯炸彈持續落在烏克蘭城市之際，這讓莫斯科取得正當性，產生新的收入來資助戰爭，也等於間接削弱制裁效果。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）批評這項協議，稱之為「對一場必須結束的戰爭進行投資」。

美國總統川普（Donald Trump）則表示，這會降低國內能源價格；在攸關國會控制權的期中選舉之前，能源價格是他所屬共和黨面臨一大政治難題。

梅洛尼還告訴國會，歐盟27個成員國應任命「一位具權威性的人物」，代表歐洲就俄烏戰爭進行談判。