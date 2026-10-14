美媒：大陸零件助青年運動自製中程彈道飛彈 射程1931公里

一份最新報告指出，葉門叛軍青年運動（Houthi）武裝分子正試圖利用中國供應的零件，自行生產先進的中程彈道飛彈，射程約可達1200英里（1931公里）。

根據專門在衝突地區調查武器及其供應鏈的組織「衝突軍備研究所」（Conflict Armament Research）報告，青年運動從中國供應商運入多種必要零件，企圖製造伊朗最強大武器之一、精確導引飛彈「海巴爾破城者」（Kheibar Shekan）的仿製版。青年運動的飛彈射程約可達1200英里，沙烏地阿拉伯和以色列都是攻擊範圍。

華爾街日報（The Wall Street Journal）先前報導，伊朗2022年在首都德黑蘭首次公開展示這種價格低廉、機動性高且精確的「海巴爾破城者」飛彈，並在今年春天對美國基地發動攻擊取得某種程度成效。

青年運動為打破由沙烏地阿拉伯帶頭的封鎖，近幾周加強對沙國的攻擊。這些襲擊行動加上伊朗持續在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）攻擊商船，推升了國際油價，並激怒美國總統川普（Donald Trump）。

在聯合國武器禁運之下，青年運動被美國列為恐怖組織，近年來與中國及其他供應商的連結擴大。

根據聯合國報告和武器專家蒐集的數據，青年運動被截獲的貨物當中，最大來源為中國公司。數據顯示，青年運動遭美國制裁的無人機零件供應商，大多數設於中國。

前聯合國葉門制裁小組專家湯普森（HenryThompson）表示，有證據顯示，至少過去兩年來，青年運動一直自中國進口固體燃料彈道飛彈的零組件。

湯普森說，憑藉中程彈道飛彈，「青年運動能夠攜帶比巡弋飛彈和無人機更大的彈頭，深入打擊沙烏地阿拉伯。他們將成為更具威脅性的力量。」

中國則表示，遵守聯合國對青年運動的軍售禁令。雖然青年運動進口的部分零組件屬於軍民兩用物資，但有些則是專為飛彈用途設計的元件。

戰略顧問公司Horizon Engage研究主管奈茲（Michael Knights）指出，中國零組件被用於青年運動的彈道飛彈，顯示北京「既無意願，也沒有能力管控其兩用技術的最終流向」。