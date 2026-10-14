快訊

「純樸說」被罵爆會怕？突稱賈永婕穿著漂亮 賴惠員道歉：本人深感不安

誰讓竹北藍白談崩？黃光芹爆徐欣瑩遭嫁禍 揭「這段協調內幕」

聽新聞
0:00 / 0:00

美媒：大陸零件助青年運動自製中程彈道飛彈 射程1931公里

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
圖為飛彈「海巴爾破城者」（Kheibar Shekan）的等比例縮小模型。路透
圖為飛彈「海巴爾破城者」（Kheibar Shekan）的等比例縮小模型。路透

一份最新報告指出，葉門叛軍青年運動（Houthi）武裝分子正試圖利用中國供應的零件，自行生產先進的中程彈道飛彈，射程約可達1200英里（1931公里）。

根據專門在衝突地區調查武器及其供應鏈的組織「衝突軍備研究所」（Conflict Armament Research）報告，青年運動從中國供應商運入多種必要零件，企圖製造伊朗最強大武器之一、精確導引飛彈「海巴爾破城者」（Kheibar Shekan）的仿製版。青年運動的飛彈射程約可達1200英里，沙烏地阿拉伯以色列都是攻擊範圍。

華爾街日報（The Wall Street Journal）先前報導，伊朗2022年在首都德黑蘭首次公開展示這種價格低廉、機動性高且精確的「海巴爾破城者」飛彈，並在今年春天對美國基地發動攻擊取得某種程度成效。

青年運動為打破由沙烏地阿拉伯帶頭的封鎖，近幾周加強對沙國的攻擊。這些襲擊行動加上伊朗持續在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）攻擊商船，推升了國際油價，並激怒美國總統川普（Donald Trump）。

在聯合國武器禁運之下，青年運動被美國列為恐怖組織，近年來與中國及其他供應商的連結擴大。

根據聯合國報告和武器專家蒐集的數據，青年運動被截獲的貨物當中，最大來源為中國公司。數據顯示，青年運動遭美國制裁的無人機零件供應商，大多數設於中國。

前聯合國葉門制裁小組專家湯普森（HenryThompson）表示，有證據顯示，至少過去兩年來，青年運動一直自中國進口固體燃料彈道飛彈的零組件。

湯普森說，憑藉中程彈道飛彈，「青年運動能夠攜帶比巡弋飛彈和無人機更大的彈頭，深入打擊沙烏地阿拉伯。他們將成為更具威脅性的力量。」

中國則表示，遵守聯合國對青年運動的軍售禁令。雖然青年運動進口的部分零組件屬於軍民兩用物資，但有些則是專為飛彈用途設計的元件。

戰略顧問公司Horizon Engage研究主管奈茲（Michael Knights）指出，中國零組件被用於青年運動的彈道飛彈，顯示北京「既無意願，也沒有能力管控其兩用技術的最終流向」。

彈道飛彈 以色列 伊朗 沙烏地阿拉伯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沙國機場遇襲321死傷 川普揚言反擊

沙國砸重金仍難擋攻擊！青年運動空中戰術成惡夢 川普選前不願介入

沙國請求空襲青年運動 川普先前拒幫忙

葉門叛軍炸到首都 沙國王儲躲碉堡6天 攔截彈快耗盡求援

相關新聞

作戰慘遭斷網！SpaceX對星鏈運作突襲設限 烏軍無人機任務受阻

烏克蘭官員今天表示，富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）已對烏克蘭某些星鏈（Starl...

美俄達成柴油協議 義總理批「冒險選擇」：削弱制裁助長俄軍

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天說，美國和俄羅斯就柴油供應達成的協議為「非常冒險選擇」，這跟迫使俄國...

美媒：大陸零件助青年運動自製中程彈道飛彈 射程1931公里

一份最新報告指出，葉門叛軍青年運動（Houthi）武裝分子正試圖利用中國供應的零件，自行生產先進的中程彈道飛彈，射程約可...

最高20年重刑…俄控間諜罪嫌拘捕日本記者 日本促公正人道對待

俄羅斯指控一名日本「北海道新聞」記者在庫頁島從事間諜活動並將他羈押；日本外務大臣茂木敏充今天表示，已要求俄方人道且公正對...

印度壓制民間抗議 逮捕蟑螂人民黨領袖、禁止「示威聖地」集會

印度「蟑螂人民黨」持續發起抗議行動，警方近期逮捕領導成員達斯、蘭卡等人並予以拘留，更將「示威聖地」賈塔爾曼塔天文台從官方...

卡位北極航道 川普：準備啟動格陵蘭大規模石油、天然氣及礦產探勘

美國總統川普今天表示，即將開始在格陵蘭進行石油、天然氣和礦產的探勘作業。他並且盛讚這個北極島嶼在美國和歐洲安全上的重要戰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。