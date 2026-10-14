最高20年重刑…俄控間諜罪嫌拘捕日本記者 日本促公正人道對待

俄羅斯指控一名日本「北海道新聞」記者在庫頁島從事間諜活動並將他羈押；日本外務大臣茂木敏充今天表示，已要求俄方人道且公正對待這名日本公民。

綜合法新社及路透社報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）13日在官網發布聲明指出，這名「北海道新聞」（Hokkaido Shimbun）記者在俄國遠東的庫頁島（Sakhalin）遭到逮捕，當時他原定隔天離開俄國，但聲明並未說明拘押日期。

聯邦安全局表示：「經情報蒐集行動證實，他蒐集並儲存與俄國國防能力相關的情資，企圖交給日本情報單位，用以危害俄羅斯聯邦的安全。」

塔斯社（TASS）和俄新社（RIA Novosti）引述聯邦安全局消息報導，當局已對這名日本公民提起刑事訴訟；俄媒報導，他將被羈押至12月12日。這項間諜指控最重可判處20年有期徒刑。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）指出，這名記者名叫今井裕紀（Yuki Imai），「東京當局企圖利用駐俄記者，蒐集損害俄國國家安全的情資，這種行徑令人遺憾」，且「這非單一個案」，這起事件「將成為俄日關係蒙上陰影的另一因素」。

茂木敏充（Toshimitsu Motegi）表示，日本駐莫斯科大使館和駐南薩哈林斯克（Yuzhno Sakhalinsk）總領事館已要求俄國當局盡速提供資訊，同時呼籲公正人道對待這名日本公民。他並未證實遭拘押者的身分。

「北海道新聞」在聲明中表示，已獲悉俄國當局的聲明，但仍在確認細節，並稱「確保記者安全是我們的首要考量，我們正採取相應措施」。

俄羅斯近年逮捕多名所謂「不友好」國家的公民，指控他們替西方情報機構工作。