印度壓制民間抗議 逮捕蟑螂人民黨領袖、禁止「示威聖地」集會

印度「蟑螂人民黨」持續發起抗議行動，警方近期逮捕領導成員達斯、蘭卡等人並予以拘留，更將「示威聖地」賈塔爾曼塔天文台從官方指定抗議地點名單中移除，不允許民眾在周遭集會，種種舉措被認為印度政府試圖加大壓制力道。

蟑螂人民黨（CJP）與全印學生聯會（AISA）指控印度選舉委員會修訂選民名冊（SIR），導致1.3億人投票權益受損，並號召群眾在位於新德里市中心的賈塔爾曼塔（Jantar Mantar）天文台公園廣場集合表達不滿；德里警方事先布下大批人力、拒馬，阻擋抗議者前往聚集地。

但蟑螂人民黨領導人無視禁令，仍翻越上鎖的大門，闖進賈塔爾曼塔天文台，還將過程拍成影片放上網。

新德里電視台（NDTV）報導，蟑螂人民黨創辦人迪普克（Abhijeet Dipke）13日在社群媒體發文，指包括達斯（Saurav Das）、蘭卡（Ashutosh Ranka）及辛德（Ajinkya Shinde）等領導成員被帶走；他指控政府這麼做，是在壓制不同的聲音。

今日印度（India Today）報導，德里警方對達斯、蘭卡展開調查，指控他們非法入侵、違反禁令、妨礙公務等罪名。警方在聲明中提到，有14人因妨礙抗議現場有關人員執行公務被拘留。

印度時報（Times of India）提到，賈塔爾曼塔天文台位於新德里市中心，過去是政府核可的抗議集散地，但有關單位稍早將該地從允許進行抗議活動的名單移除，要求民眾轉往距離相對較遠的羅摩力拉廣場（Ramlila Maidan）、布拉里廣場（BurariGround）、CBD廣場（CBD Ground）從事相關活動。

印度「印刷報」（The Print）指，過去民眾在賈塔爾曼塔天文台示威，無須支付相關費用，但未來想要集會，除得事先申請許可，也將不再免費，例如民眾若要在羅摩力拉廣場抗議，將需支付每天2萬5000盧比（約新台幣8477元）的費用。

印刷報提到，有關單位將賈塔爾曼塔天文台自可舉行集會名單移除，新的合法抗議地點對民眾來說，不但路途遙遠，且費用高昂，讓大家參與示威將更費力，因此抗議的影響力恐也將跟著降低。