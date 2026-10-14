卡位北極航道 川普：準備啟動格陵蘭大規模石油、天然氣及礦產探勘

美國總統川普今天表示，即將開始在格陵蘭進行石油、天然氣和礦產的探勘作業。他並且盛讚這個北極島嶼在美國和歐洲安全上的重要戰略地位。

法新社報導，在川普威脅要以武力奪取此一具戰略重要性的丹麥北極圈（Arctic Circle）領土後，華府與格陵蘭（Greenland）和丹麥領導人簽署一項安全協議。

格陵蘭位在俄羅斯和美國之間飛彈最短路徑上，對川普所追求的「金穹」（Golden Dome）防禦系統來說，具有極其重要戰略地位。

當地同時擁有尚未開發的稀土礦藏，而且隨著極地冰層融化開闢新的航線，它可能在這方面扮演至關重要角色。

川普在真實社群（Truth Social）發文表示：「大規模石油、天然氣和礦產勘探即將在我們嶄新而美麗的格陵蘭展開！」

他引述專家稱，「可以輕易開採的石油總量遠大於世界上幾乎其他任何地方」。他並未透露美國可能參與的細節。

媒體8月報導，一家美國石油公司正在格陵蘭東部偏遠地區展開籌備作業，讓當地居民及當局感到不安。

川普在同一則貼文中強調，格陵蘭對美國和歐洲安全的重要地位「無出其右」。

他表示：「未來任何針對美國的攻擊都必須經過格陵蘭，我們的防禦系統將會常態性地擊落無人機、飛彈，或是任何甚至尚未被構想出來的武器形式。這給我們全世界無處可比、獨一無二的時間、地點和視野上的優勢！」

川普9月與格陵蘭和丹麥領袖簽署一項安全協議。根據這份長達十頁協議，美國將在格陵蘭南部與東部建設兩座軍事基地。

美國除了目前已經在格陵蘭北部設有皮圖菲克（Pituffik）基地外，這兩座基地將分別設在南部的納沙斯瓦哥（Narsarsuaq）和東部的梅斯特斯維（Mestersvig）。