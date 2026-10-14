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沙國砸重金仍難擋攻擊！青年運動空中戰術成惡夢 川普選前不願介入

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
社群媒體影像截圖顯示，沙烏地阿拉伯首都利雅德的哈立德國王國際機場8日冒出濃煙與火光，葉門青年運動聲稱發動攻擊。路透
社群媒體影像截圖顯示，沙烏地阿拉伯首都利雅德的哈立德國王國際機場8日冒出濃煙與火光，葉門青年運動聲稱發動攻擊。路透

沙烏地阿拉伯每年投入數百億美元國防經費，從美國和歐洲採購先進武器，並擁有多層防空系統，卻仍難以保護機場、煉油廠及輸油管線等重要設施，免受葉門青年運動發射的飛彈和無人機攻擊。CNN指出，沙國面積約為美國的五分之一，面臨東方伊朗、北方伊拉克境內親伊朗民兵，以及南方葉門青年運動等三面威脅，防衛範圍廣大。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）資料，沙國2025年國防支出達830億美元，穩居全球前10名。然而，分析沙國經濟轉型的網站Vision2030.ai指出，沙國必須保護的目標遍布全國，防空系統須在極短時間內偵測威脅、決定攔截目標，並向民眾發出警報。

青年運動仿效俄羅斯對烏克蘭的戰術，結合彈道飛彈、巡弋飛彈和長程無人機，使沙國防空系統難以招架。一名沙國消息人士表示，由於許多設施都可能遭到攻擊，國防部在部署現有防空系統時面臨艱難抉擇。

青年運動並非獨力做到這一切。聯合國專家8年前發現，儘管國際社會實施武器禁運，葉門境內仍出現伊朗來源的飛彈殘骸、軍事裝備及軍用無人機。同一專家小組2年前指出，外部向青年運動提供軍事物資、技術、資金及戰鬥人員訓練，其規模及範圍都前所未見。

青年運動長期是伊朗「抵抗軸心」的一部分。儘管真主黨、哈瑪斯及伊拉克民兵等其他盟友實力大幅削弱，青年運動卻持續壯大，與德黑蘭維持緊密關係，並派代表團出席伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的葬禮。

不過，青年運動也有自身訴求。2015年至2022年與沙國長達7年的衝突，使葉門青年運動控制區民眾承受巨大苦難，經濟及交通運輸封鎖至今持續。青年運動因此於7月宣布攻擊紅海上的沙國船舶，隨後展開飛彈攻擊，要求沙國停止支援葉門政府軍的空襲，並支付數十億美元賠償。

伊朗已提出願意調解沙國與青年運動的衝突，但青年運動政治局成員布海提（Mohammed al-Bukhaiti）表示，該組織拒絕為期兩周及一個月的停火提案。沙國則試圖營造「一切如常」的形象，民防主管機關上周停止透過手機發布飛彈和無人機來襲警報，隨後利雅德機場接連遭到致命攻擊。多名利雅德居民告訴CNN，當局此後已恢復發布警報。

沙國接下來面臨艱難抉擇。利雅德機場攻擊造成十多名平民死亡後，與青年運動妥協將難以令人接受；但若加強空襲，又可能招致更多飛彈攻擊，破壞王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）將沙國打造成世界級投資、科技及旅遊目的地的目標。

然而，青年運動可能擁有多達35萬名武裝人員，久經沙場且熟悉山區地形，過去一個月使葉門政府軍蒙受重大損失。透過地面攻勢擊敗青年運動似乎極不可能，美國和以色列的空襲也未能擊殺其領導層成員。

青年運動目前反而處於攻勢，沙國則尋求組成國際聯盟對抗。區域盟友已提出提供防禦系統等協助，沙國也可能向歐美採購更多防空系統，補充對伊朗衝突初期取得、如今大量消耗的裝備。但美國本身也缺乏這類系統，加上距離期中選舉僅剩3周，川普對再次捲入中東衝突抱持戒心，對是否直接打擊青年運動未明確表態，也未排除可能性。

前美國駐沙國大使、華府戰略暨國際研究中心（CSIS）的拉特尼（Michael Ratney）在利雅德機場遭攻擊前撰文表示：「美國不願介入，加深外界認為美國在夥伴最需要協助的時刻拋棄對方的觀感。」

川普 青年 葉門

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