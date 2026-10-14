青年運動飛彈襲沙烏地 沙烏地阿美設施起火、首都4傷

沙烏地阿拉伯今天表示，東部一棟沙烏地阿美石油公司（Aramco）建築遭到攻擊，引發「局部火災」；此外，首都利雅德（Riyadh）有4人遭攔截葉門叛軍「青年運動」（Houthi）飛彈後的碎片擊傷。

法新社報導，數小時前，打擊「青年運動」、由沙烏地主導的聯軍指出，昨晚攔截了數枚飛彈，其中包括在利雅德上空攔截的飛彈。

沙烏地能源部官員表示，國營企業沙烏地阿美位於達蘭（Dhahran）的一棟行政大樓昨晚遭到攻擊，造成「局部火災」，但「無人受傷或死亡」。

沙烏地民防機構今天表示，利雅德有兩名女性、1名男性及1名兒童等4人遭兩枚被攔截的「青年運動」巡弋飛彈碎片擊傷，另有15棟住宅受損。

昨天稍早，沙烏地聯軍空襲葉門西部多處石油設施，以回應多年來沙烏地本土發生最致命的攻擊。

聯軍發言人馬里奇（Turki al-Maliki）在社群平台X發文表示，空襲目標包括葉門首都沙那（Saada），以及西部的德哈馬省（Dhamar）和薩達省（Saada），這些地區設施被「青年運動」用來「支援戰爭行動」，以威脅沙烏地、葉門、紅海南部及相關水道。

在「青年運動」飛彈襲擊下，利雅德傳出巨大爆炸聲，居民手機也收到警報，提醒「利雅德正面臨敵對空中威脅」。

1名目擊者當時走在利雅德主要大道上，他向法新社表示，自己看見「1枚飛行物劃過」購物中心上空，「接著我們聽到爆炸聲」，「人們都很冷靜，沒有人說話。我們很害怕，所有人都抬頭望向天空」。

近幾天「青年運動」接連攻擊沙烏地機場及能源設施後，聯軍發布7月戰事升溫以來，首次要求葉門首都居民撤離的命令，隨後攻擊葉門石油公司（YemenPetroleum Company）設施。

沙烏地的利雅德國際機場10日遭到攻擊，造成13人死亡，機場營運也因此暫停。這是2015年以來沙烏地遭遇最嚴重的攻擊。

沙烏地內閣昨天在王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）主持下召開會議，誓言「絕不容許國家安全，以及在紅海與曼德海峽的航行自由受到威脅」。

多國已對本國公民發布前往沙烏地的旅遊警示。法國是最新發布警示的國家，呼籲公民避開利雅德、吉達（Jeddah）及達曼（Dammam）機場。

記者指出，本週利雅德原本長期嚴重壅塞的交通明顯減少，原因是所有學校改採遠距教學，部分企業也實施居家辦公。

國際貨幣基金（IMF）表示，沙烏地今年可能面臨經濟大幅萎縮，預估國內生產毛額（GDP）將下滑3.3%。IMF並預測，伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將導致區域經濟下滑。

自2月美國與以色列攻擊伊朗、導致中東戰爭爆發以來，伊朗對荷莫茲海峽的控制與封鎖，已對沙烏地經濟造成壓力。然而，葉門原本陷入僵局的戰事於7月重新爆發，進一步加劇沙烏地動盪，甚至將戰火帶進沙烏地本土。

「青年運動」也將紅海的油輪列為攻擊目標，而紅海是沙烏地另一條石油出口通道。

利雅德機場遇襲後，美國總統川普表示，正考慮加入沙烏地對「青年運動」的攻擊行動。他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，「青年運動的行為非常惡劣」，並指控這個組織「很可能是受伊朗指使」。

他表示：「我會在選舉之後介入，而且我絕不會忘記！」他所指的是11月舉行的美國期中選舉。

「青年運動」則警告美國不要介入，其政治局成員布凱提（Mohammed Al Bukhaiti）警告，若美國介入，「青年運動」將攻擊美國在中東地區的利益。