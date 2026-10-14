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印度恆河爆沉船悲劇13童罹難 莫迪哀悼宣布發放撫恤金
印度官員今天表示，一艘船在前往參加節慶活動途中翻覆，救難人員已從恆河尋獲13名兒童遺體，印度總理莫迪（Narendra Modi）也對此表達哀悼。
法新社報導，印度新聞信託社（PTI）報導，比哈邦（Bihar）瓦伊夏利縣（Vaishali）行政長官辛赫（Varsha Singh）表示，這艘船昨晚翻覆時，船上載有15至20人。
辛赫表示，13名罹難者年齡均在15歲以下，並補充說，目前尚不清楚船上乘客的確切人數。
莫迪今天在聲明中表示：「比哈邦瓦伊夏利縣發生船隻翻覆事故造成多人罹難，令人深感痛心。」同時他也宣布將發放撫恤金給受害者家屬。
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