印度恆河爆沉船悲劇13童罹難 莫迪哀悼宣布發放撫恤金

國慶演說是高度制度化的國家政治傳播場域，發話者通常藉周年紀念，同時回答「我們是誰」、過去一年完成了什麼、當前面對何種問題，以及國家未來將往何處等具有國政方針等級的議題。在臺灣，係由具有國家元首身份的總統與代表人民最高立法權的立法院長雙雙致詞，同一國家儀式中有代表兩種憲政機構的聲音。中國雖沒有每年固定由國家主席發表、完全對應臺灣的國慶演說，但每年於9月30日舉辦的國慶招待會講話，是功能最接近的年度國家慶典文本。

2026-10-14 12:18