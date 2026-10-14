加碼挺烏克蘭 英國首相將接待澤倫斯基展現堅定支持

英國首相柏南（Andy Burnham）明天將在倫敦接待烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），在美國總統川普近期再度批評烏克蘭領導人之際，藉此展現英國對烏克蘭的支持。

法新社報導，英國政府今晚發布聲明指出，柏南將在唐寧街（Downing Street）首相官邸接待澤倫斯基，重申英國對烏克蘭「堅如磐石」的支持。

這次訪問正值川普近日持續向澤倫斯基施壓之際。川普要求澤倫斯基下台，並放寬對莫斯科的制裁，以便俄羅斯出口柴油。

此外，川普單方面宣布達成的「能源停火」也引發混亂，克里姆林宮至今未明確表態是否承認這項安排。

英國政府聲明指出，柏南將告訴澤倫斯基，他已要求各部會擬定新一輪制裁措施、軍事援助及財政支持方案，以便在未來幾週內提供緊急援助，並加快交付關鍵防空飛彈。

柏南說：「我想向烏克蘭人民傳達的訊息再清楚不過，即我們將長期與你們站在一起，並進一步加快、加大對你們的支持，協助你們為歐洲和平展開勇敢的抗爭。」

川普日前突然在社群媒體上宣布，俄羅斯與烏克蘭已達成協議，將停止對彼此電廠及煉油廠發動造成重大破壞的遠程攻擊，引發外界困惑。

澤倫斯基昨天堅稱，俄羅斯並未接受停火安排，並指控莫斯科當天攻擊了6處能源設施。

莫斯科似乎也拒絕了澤倫斯基提出的另一項提議，即暫停敵對行動60天，以便在烏克蘭舉行選舉。克里姆林宮與白宮均曾要求烏克蘭舉行選舉。

川普將和平解決衝突的主要障礙歸咎於澤倫斯基，堅稱1999年起掌權的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）「強烈希望」達成協議，並呼籲烏克蘭「換一位新領導人」。

澤倫斯基於2019年當選總統，並在俄羅斯2022年發動全面入侵後持續領導烏克蘭至今。這場戰爭已造成數十萬人死亡。

英國在內的烏克蘭西方盟友，均支持停止攻擊能源設施的提議。然而，對於川普宣布允許俄羅斯出口柴油，這些盟友紛紛表達反對。

美國下個月將舉行期中選舉，油氣價格也在此時大幅上漲，外界預期川普所屬的共和黨將面臨重大挫敗。

專家指出，價格飆升是受到美伊戰爭影響，但川普試圖將漲價歸咎於烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠。

英國外交大臣米勒班（Ed Miliband）今天在「華沙安全論壇」（Warsaw Security Forum）表示，過去幾天，美國與烏克蘭盟友之間的關係經歷了「非常艱難的時期」。

烏克蘭的歐洲夥伴憂心，川普對俄羅斯的態度可能過於軟弱，且華府可能在未與歐洲盟友充分協商下，逕自與莫斯科達成涉及烏克蘭的協議。