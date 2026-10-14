MI5首長：伊朗攻擊威脅升級 俄仍為頭號侵略者

英國國內安全情報機構「軍情五處」首長麥卡勒姆今天表示，伊朗正加大對英國軍事設施等較難攻擊目標下手的企圖；俄羅斯也正對烏克蘭盟友發動更多混合戰行動，是英國與歐洲的「頭號侵略者」。

綜合路透社和美聯社報導，麥卡勒姆（Ken Mc Callum）在年度安全威脅演說中表示，來自國家層級的威脅在過去10年翻了4倍，軍情五處（MI5）目前投入反制這類威脅的資源，甚至超過冷戰時期。

英國首相柏南（Andy Burnham）昨天表示，伊朗當局「極有可能」是英國費爾福皇家空軍基地（RAFFairford）疑似襲擊計畫的幕後主使。美軍轟炸機曾利用這座基地對伊朗發動空襲。這起陰謀引發安全警戒，美國總統川普（Donald Trump）也因此將軍機撤離。

德黑蘭當局則否認涉入費爾福陰謀，但先前也曾聲稱，任何用來攻擊伊朗本土的基地都屬正當打擊目標。

麥卡勒姆指出，由於費爾福案仍在調查中，無法多做評論，但他指出「伊朗今年對更高難度目標如軍事設施的威脅意圖，確實出現大幅度變化」，且「費爾福事件並非個案，英國和全球其他地方都有類似情況發生」。

麥卡勒姆表示，過去一年與伊朗有關的行動已導致超過50人被捕。

當被問及伊朗是否有能力發動綜合攻擊，例如使用爆炸性無人機時，麥卡勒姆表示，伊朗目前在英國主要利用能力較有限的犯罪分子充當代理人，這些人尚不具備發動複雜、大規模攻擊的能力。

「話雖如此，無可否認的是，在更接近伊朗本土的地區，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）對於結合傳統及混合科技進行更具侵略性與複雜度的行動，確實有很深的經驗。」他說：「以我的職責，若排除這種可能性，將是不明智的。」

● 俄升高灰色地帶戰術 擾亂歐洲

麥卡勒姆也呼應其他歐洲情報機構的看法，指出俄羅斯正採取接近傳統戰爭、但尚未達到全面武裝衝突程度的手段，包括企圖以無人機攻擊德國萊比錫/哈雷機場（Leipzig/Halle Airport）的貨機，以及對波蘭能源基礎設施發動網路攻擊。

他說：「俄羅斯侵略者刻意在烏克蘭戰事進展有限、付出巨大代價的此時擾亂其他歐洲國家，這絕非偶然。」

俄羅斯則駁斥德國對8月萊比錫/哈雷機場事件的指控，指相關說法「完全是子虛烏有」。

● AI恐遭濫用 增加生化武器風險

同時，科技發展一日千里，麥卡勒姆表示，人工智慧（AI）正在「大幅提升」網路攻擊者與防禦者之間的攻防競爭」。

麥卡勒姆表示，恐怖分子已利用AI進行偵查與攻擊，包括AI驅動的無人機。他進一步指出，更令人擔憂的是，「AI有可能改變現有生物武器，甚至全新生物武器所帶來的風險」。

他演說後在軍情五處倫敦總部對媒體說，恐怖組織「極為渴望」取得化學、生物或放射性武器，但這類武器極難取得。

他說：「風險之一在於，AI可能讓危險知識流入我們最不希望其掌握的人手中；另一種風險…是AI或許能創造全新、過去從未出現的病原體。

麥卡勒姆表示，軍情五處已成立AI威脅評估中心，以搶先因應這些風險。

他說：「人類歷史上，我們還沒有對付過比我們更聰明、思慮更縝密行動者的經驗。這確實是前所未有的挑戰，也理應獲得軍情五處內部及各界的高度重視。」