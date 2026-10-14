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李明哲訪歐洲議會 盼深化台歐民間人權議題合作

中央社／ 布魯塞爾13日專電

曾被中共關押的人權工作者李明哲今天訪問歐洲議會並與議員交流。李明哲說明中國跨國鎮壓如何影響民主社會，並提出保護人權工作者、追蹤香港決議後續行動及深化台歐民間合作等訴求。

據華人民主書院發布的新聞稿，「人權串聯」李明哲歐洲民主倡議巡講團於13日，在駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉帶領下拜會歐洲議會議員。交流會由歐洲議會議員庫塔（Bernard Guetta）主持，議員艾洛格魯（Engin Eroglu）與會。

李明哲首先感謝歐洲議會過往對其遭中國拘禁案件的聲援。他指出，跨國鎮壓不只針對公開倡議者，也可能透過威脅家屬、在地協力者及資訊操弄，使受迫害者與家人不敢求助或揭露真相。

他以自身遭拘禁期間的經驗說明，中國政府曾透過在地協力者，以他的安全威脅其妻子，要求她停止對外發言，並切斷與台灣政府及民間團體的聯繫。

李明哲表示，返台後，其他在中國遭拘禁者的家屬也曾向他求助。他們除了擔心親人的處境，更憂慮公開案件或向台灣政府求助，會使家人面臨不利後果。這種以親人安全迫使當事人噤聲的方式，會阻礙外界了解真相，也讓人權工作者面臨孤立。

他呼籲民主國家提供必要的公權力保護，與NGO合作，透過公共討論與社會互助，讓受到威脅的人能安全求助、持續參與公共事務。

庫塔與艾洛格魯兩位議員聽取訪團分享，並就台灣面對中國壓力的處境與訪團交流。

他們在回應中將台灣與中國之間的情勢，與烏克蘭、俄羅斯的處境相互參照，除詢問台灣對烏克蘭的援助情況，也關切台灣如何因應跨國鎮壓與中國的滲透。

面對歐洲議會議員詢問台灣如何因應中國入侵與跨國鎮壓，巡講團成員、人權工作者蕭逸民形容「台灣人的抵抗，有看得見的，也有看不見的。」

他以犯罪被害人保護工作為例，中國試圖利用犯罪事件，透過資訊操作放大社會對政府與司法的不信任，分化台灣社會。因此，提供被害人更好的保護與支持，建立人民彼此互助、信任的社會，也是日常保衛民主的工作。

他也以李明哲案說明不易被外界看見的抵抗。李明哲長期透過網路向中國民眾介紹台灣的民主經驗，並組織超過500人的支持網絡，募集捐款，定期協助遭監禁的中國政治犯家屬維持基本生活。這種跨越國界的民主交流與公民互助，讓受到政治迫害的家庭感受到支持。

蕭逸民強調，中國對台灣的威脅不只是軍事問題，也直接影響人民的自由、民主與人權，司法改革、被害人保護與人權工作，都是抵抗威權的一部分。

歐洲議會 李明哲 歐洲

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