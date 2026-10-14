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俄羅斯空襲基輔發電廠 澤倫斯基稱未獲西方盟友預警
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯昨天傍晚發射的1枚彈道飛彈擊中基輔1座發電廠，但烏克蘭事前未接獲西方盟友的任何預警。
法新社報導，澤倫斯基在社群媒體臉書（Facebook）發文說：「俄羅斯對基輔發動彈道飛彈攻擊。我們的夥伴再次未提供預警。」
他指出：「（俄方）主要目標鎖定能源基礎設施，具體來說是第四火力發電廠（CHP-4），很遺憾它被擊中。」
法新社駐基輔記者回報說聽到數次爆炸聲。烏克蘭高度依賴西方（特別是美國）情報以偵測來襲的俄羅斯攻擊，和協助確認自己的打擊目標。
澤倫斯基指出，烏克蘭防空系統直到飛彈逼近基輔市才將其攔截。
他強調：「這一點也不公平：當他們正在摧毀我方基礎設施，烏克蘭甚至未收到關於發射彈道飛彈的初期預警。」
美國總統川普（Donald Trump）11日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）出乎意料宣布達成一項「能源停火」，稱俄羅斯與烏克蘭已同意終止對發電廠和煉油廠的致命長程打擊。
川普屢次抨擊澤倫斯基空襲俄羅斯煉油廠一事，他更在10日暗示「是時候讓烏克蘭換個新總統了」。
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