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涉策畫暗殺波蘭總理與防長 犯嫌公寓搜出土製爆裂物
檢方今天表示，一名遭控密謀暗殺波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）與國防部長科西尼亞克-卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）的66歲男子，在他的公寓內藏有土製爆裂物。
法新社報導，檢察署發言人斯基巴（Piotr Skiba）向媒體表示，這名男子11日遭到逮捕後，波蘭有關當局在他的住處搜出「十多件物品」。
他說：「經研判，這些物品是土製爆裂物材料。」斯基巴說，在一枚閃光彈內部發現的金屬珠，可能是「類似破片手榴彈的爆裂裝置」。
這名犯嫌依照波蘭隱私法被稱為克日什托夫．N（Krzysztof N.），他還招募其他持有武器的人員與他合作。
他遭控犯下9項罪名，包括「計劃以武力推翻國家當局」。這名男子並未承認遭控的罪行，且拒絕做出任何解釋。如果遭判有罪，他將面臨2到15年有期徒刑。
波蘭法院明天將裁定是否繼續羈押他。
波蘭是北大西洋公約組織（NATO）成員國與歐洲聯盟（EU）位於東翼的成員國，在近期接二連三發生刺殺攻擊事件後，已進入高度警戒狀態。
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